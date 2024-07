Nayra Iglesias presenta el curso Luxury Interiors: aprende sobre el sector de lujo internacional

Nayra Iglesias, arquitecta y diseñadora de interiores con más de dos décadas de experiencia en diseño de proyectos de lujo, presenta el primer curso de diseño de interiores especializado en el sector lujo Luxury Interiors.

La arquitecta ha llevado a cabo con éxito más de 200 proyectos alrededor del mundo diseñando espacios para marcas como Camper, Manolo Blahnik, Grupo Swatch, Suárez Joyeros y Aristocrazy, entre otras.

Desde el 2008 dirige In Out Studio, atelier de Arquitectura e Interiorismo con sede en Madrid y Canarias, cuyo trabajo ha sido mencionado en prensa por su carácter emprendedor y en constante evolución.

En 2013 In Out Studio fue galardonado con el premio al Best Luxury Interior Design por el prestigioso organismo americano Luxury Lifestyle Awards.

El curso Luxury Interiors es una propuesta innovadora, única en Europa, que se centra en el diseño de interiores de hoteles, espacios gastronómicos y retail y establece nuevos estándares en la formación especializada para el sector de lujo internacional.

Luxury Interiors comienza en septiembre de 2024 y tiene una duración de 5 meses. Promete ser una experiencia transformadora para aquellos interesados en especializarse en el diseño de interiores de lujo, dotándolos con las habilidades y la visión necesarias para destacar en este competitivo sector conocido por su exigencia y crecimiento constante.

Con esta iniciativa, Nayra Iglesias reafirma su compromiso con la excelencia, contribuyendo al crecimiento y desarrollo de futuros profesionales en la industria del lujo. El curso no solo ofrece una formación técnica de alto nivel, sino que también inspira a los estudiantes a explorar nuevas posibilidades creativas y a desarrollar una sensibilidad estética refinada fundamental para su éxito profesional.

La colaboración con marcas consolidadas del sector añade un valor añadido al programa, garantizando que los participantes recibirán una educación integral y actualizada, alineada con las exigencias del mercado internacional de lujo.