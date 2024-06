¡Bienvenido julio! terrazas frente al Mediterráneo para disfrutar de sobremesas eternas

El calendario y el calor nos marcan el camino hacia el mar. En nuestra escapada mediterránea hacemos la primera parada en Ibiza.

La isla balear blanca y azul es un maná de la buena mesa. Entre las novedades de este verano, en Marina Botafoch, se encuentra Lado, el restaurante de los empresarios italianos Jordan Rocca y Alessio Matrone. Al mando de la cocina, los chefs Paco Budia y Marc Quesada, ambos discípulos de Martín Berasategui. Lado es sinónimo de producto local y recetas reconocibles con un toque de modernidad. Abrimos boca con caviar del Tíbet y blinis. En crudos, gamba roja, tataki de hamachi en salsa ponzu (espinacas salteadas y salicornia) o steak tartar clásico. Entre los principales, muslo de pollo payés deshuesado relleno de duxelle de champiñones y cremoso thai, solomillo de ternera con boniato, clorofila de pack-choi y salsa de ibéricos o bacalao 'El Barquero' con crema acidulada con caviar y crujiente de kale sobre un falso risotto de calabacín. Para los golosos, la tarta de queso, el suflé de chocolate 70% con helado de vainilla, o el hojaldre de manzana con chantilly de armagnac y helado de flor de azahar, té matcha y pistacho. En Puerto Deportivo Marina Botafoch 52, Ibiza.

Lado Ibiza

También en la isla pitiusa, Ammos Greek, que nos invita a asomarnos a Grecia a través de su carta. Frente a la Playa d'en Bossa, este restaurante de Sunset Hospitality prepara eventos como la Greek Night con show en vivo; Thalassa Brunch los domingos y las noches románticas Saturdays under the Stars. ¿Qué se come en Ammos? melitzano salata, una mezcla de berenjena ahumada, piñones y aceitunas Kalamata; la clásica moussaka con berenjena con queso Kefalotyri y salsa de tomate; y el orzo de costillas de ternera al horno lento, tomate y queso Graviera. En Playa d'en Bossa, en Sant Jordi de ses Salines.

Ammos Greek Ibiza

Surcamos el mar y recalamos en Marina Restaurante Valencia, en la playa de las Arenas. Al frente de los fogones, el chef mexicano Alejandro Sosa Castellanos. De entrantes, la ensaladilla con langostinos y mayonesa de txangurro, el ceviche de gamba y lubina o las croquetas caseras (de jamón ibérico, bogavante, espinacas con queso ricotta y chipirón). Mimado apartado de pescados y carnes con bacalao confitado en aceite de ajos, dorada entera a la brasa, lubina con ligero pilpil, steak tartar de solomillo o jarrete meloso de cordero lechal. Atención a los arroces del reputado maestro arrocero Juan Carlos Galvis: desde la clásica paella valenciana y de verduras, el arroz negro, senyoret, pato con setas, pollo picantón con tirabeques o los melosos. Sí o sí, la fideuá de boletus y foie o de pescado y marisco. En Edificio Marina Beach Club, Valencia.

Marina Restaurante Valencia, en la playa de las Arenas

En el corazón de la Costa del Sol, en playa Padrón, en Estepona (Málaga), se ha inaugurado Sublim Beach Club, de KAI, en Laguna. Restaurante japonés-mediterráneo bajo la batuta del madrileño Ricardo Sanz, y de la firma Ecoalf. En la carta, tortilla de merluza en salsa verde, gamba blanca marinada o navajas, cítricos y chile, entre otras opciones. También, ensaladas, arroces y pasta. Como principales, pescados y carnes: tarantelo de atún de almadraba y gremolata, pulpo en manteca colorá con patatas revolconas, picantón adobado y asado a la parrilla y lomo bajo de angus americano. Junto a Sublim, se sitúa KAI, que nos propone edamame, gyozas, buñuelos y ostras. También, sashimi, sushi y opciones de makis. De la robata salen el unadon (anguila sobre arroz gohan, pimienta japonesa y salasa tare), el hotate (vieiras con mantequilla kimchi y migas) y el yakitori (pollo de corral, puerro asado y teriyaki de jengibre).

Sublim Beach Club