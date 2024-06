La Velvet Underground, 60 años en la médula del rock: vuelta a los orígenes, a Nueva York y a 'Sweet Jane'

Andy Warhol, Bob Dylan y David Bowie. Más nombres: la poetisa y cantante Patti Smith, Brian Eno y el escritor y ensayista William Burroughs. Desde el padre del pop art, artistas visuales y músicos hasta la Generación Beat, todos están conectados en 'The Velvet Underground. El grupo que pervirtió la música rock' (Libros Cúpula). Su autor, Rafa Cervera, nos abre las puertas de la Factory, el mítico Hotel Chelsea, el Max's Kansas City y el CBGB y, a través de sus páginas, nos adentramos en ese Nueva York de 1965 imparable, evocador y planetario.

Lou Reed, Sterling Morrison, Moe Tucker y Doug Yule formaron la Velvet. "Una nube de perversidad y distorsión" en una década idealista, "un grupo que despojó al rock de su inocencia, a la vez que creaba sus propias reglas", explica Cervera. Tenían a Tucker, una batería cuando apenas existían mujeres en la escena rockera; y a Nico. Reed y compañía crearon un estilo que unificó la esencia del rock & roll, el pop y las vanguardias europeas. Y subraya: "Desafiaron la sexualidad normativa incorporando la homosexualidad y la transexualidad a sus letras". En su legado, que toca todos los palos artísticos, figuran canciones como Sweet Jane, I'll Be Your Mirror, I'm Waiting For The Man, Pale Blues Eyes, Femme Fatale y Rock & Roll.

Pioneros y modernos, anticiparon el punk y la música alternativa. Para acercarnos a la banda y entender la influencia que ejerció en generaciones posteriores, Rafa Cervera nos muestra "cómo impusieron un lenguaje que rompía con lo heteronormativo, su aportación al feminismo a través de Tucker y Nico y cómo Lou Reed introdujo la literatura en el rock". Juntos crearon "el patrón" de lo que años más tarde será la música indie y plantaron las semillas del glam y del punk.

En este universo creativo está Andy Warhol, uno de los padres del pop art, con un visionario sentido del marketing, el consumo de masas y el diseño (esa portada del LP con la banana). Por eso, la Velvet lo fue todo. Fue música, cine, fotografía y moda. Su aparición supuso el big bang de bandas neoyorquinas como los gigantescos Blondie o Talking Heads.

La compositora, teclista y vocalista Ana Curra (Alaska y los pegamoides) escribe en el prólogo del libro: "El verbo hecho ruido. Eso fue The Velvet Underground". Y desliza: "En España, al epítome de esta magna historia de arte y cultura del siglo xx, le pusimos género femenino, por eso, para todos nosotros, serán la Velvet y, para el resto del planeta, la leyenda".

En el último capítulo del libro, Cervera rememora el día en que entrevistó a Lou Reed 1990 en Madrid. "Estaba tan nervioso que, a pesar de mi dominio del inglés, no me atreví a formular las preguntas; de ello se ocupó Javier Bilbao, entonces encargado de prensa en Warner". Así arranca esta anécdota, que da paso a la siguiente: "Un periodista inglés le preguntó si su nuevo álbum era un disco honesto. Él mismo pulsó la tecla de stop de la grabadora. No hizo falta decir nada más". En 1995 repitió, pero esta vez en Nueva York. "La entrevista comienza de nuevo con cada nueva pregunta. Los periodistas, no lo olvidemos, son su especie más detestada". Reed murió en 2013 a los 71 años.

Avanza Cervera que el libro está escrito "desde la pasión, pero con una mirada agnóstica". Y puntualiza: "No pretende ser otra cosa que una puerta para acceder al universo de la banda, un manual para comprenderla en su plenitud".