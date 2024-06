Planes de la semana: noches de jazz en el Festival de Vejer, Tom Jones y el teatro clásico de Calderón en Cáceres

Abrimos la agenda de ocio de la semana con un viaje a Cádiz: a las veladas de jazz en Vejer.

Noches de jazz en el Festival de Vejer

Los escenarios del Teatro San Francisco y la Muralla de la Segur acogen al guitarrista Yamandu Costa y grandes nombres del jazz contemporáneo como Ethan Iverson (fundador de The Bad Plus), Jorge Rossy y Masa Kamaguchi; la voz de la diva del soul Marta High; la fiesta cubana de Telmary & HabanaSana y la fusión de Alana Sinkëy. Con la excusa del festival también es un planazo disfrutar de su casco histórico, de la playa de El Palmar y de su atún de almadraba. Además, el 22 de junio se presentará la Fundación Paco de Lucía, coincidiendo con el décimo aniversario de la muerte del artista. Una iniciativa que nace de la inquietud de Jazz Vejer por contribuir a difundir el patrimonio cultural y la concienciación sobre la necesidad de proteger el legado de los artistas. Vejer de la Frontera (Cádiz). Del 20 al 22 de junio.

Tom Jones y 'It's not unusual', en el Botánico

Genio y figura, Tom Jones hace temblar los escenarios con su voz fornida y poderosa. A sus más de 80 años, el galés sacará a pasear en los jardines del Botánico, en Madrid, todo su poderío sin pestañear. Noche de blues, gospel, rythmn and blue y art rock en este concierto que promete clásicos imbatibles como It's not unusual o Delilah. Real Jardín Botánico. Alfonso XIII, Madrid. 17 de junio.

Cita con los clásicos en Cáceres: 'El alcalde de Zalamea'

35º edición del Festival de Teatro de Cáceres: en cartel, el clásico de Calderón de la Barca El alcalde de Zalamea en el Teatro Corsario. La compañía teatral del mismo nombre lleva a escena esta obra maestra del siglo XVII, desde su esencia con la precisión del verso como una de sus señas de identidad. Este drama calderoniano es mucho más que un drama sobre el honor y sobra la honra. Posee la capacidad de involucrar al espectador en este debate sobre el respeto a los derechos humanos y a la individualidad a través de sus personajes. Dirigido por Jesús Peña, el montaje cuenta con un elenco encabezado por Carlos Pinedo, Blanca Izquierdo y Javier Bermejo. Teatro Corsario de Cáceres. 21 de junio a las 22:30.