El conmovedor paseo de John Banville por Dublín, el amor y la memoria: llega 'La alquimia del tiempo'

Viajamos a Dublín de la mano del irlandés John Banville, de 78 años. El escritor pasea por las calles de la capital en sus memorias que ha bautizado con el título La alquimia del tiempo. Un memoir dublinés (Editoral Alfaguara). El libro, que acaba de llegar al mercado, es un compedio de vivencias, pensamientos, anécdotas e historias que nos acercan a su existencia. Un álbum de fotografías que abarca desde su infancia y juventud hasta la edad madura.

Rinde el autor de El mar un homenaje literario a Dublín. Desde la editorial avanzan que este texto "supone una loa y una carta de amor a la ciudad", a través de una documentada inmersión en su historia; "una cartografía de sus señas de identidad, unas todavía en pie y otras ya desaparecidas", y un "repaso a la huella que dejaron algunos de sus insignes escritores".

Por las calles dublinesas

El artífice de Benjamin Black, nacido y criado en el pequeño pueblo de Wexford, regresa en estas memorias al Dublín apasionante que conoció en su juventud y donde vivía su querida y excéntrica tía. Aquella fascinación infantil permaneció oculta en su memoria.

Años después, Banville se instaló allí y la capital se convirtió en el foco de sus insatisfacciones hasta que llegó la serie de Quirke, escrita bajo su pseudónimo Benjamin Black. En este título, el escritor ejerce de guía por las calles dublinesas, por su historia, cultura, arquitectura, política y sociedad y saca a la luz sus recuerdos. El resultado es un tour emocional, un tributo conmovedor a una época y un lugar que le dejaron huella. También recoge el legado de grandes nombres irlandeses y de la fuerte presencia de la Iglesia en aquellos años. En sus reflexiones, el paso del tiempo es nuclear. También, el carácter efímero de la belleza, el enamoramiento, el poder de seducción de la figura femenina, los misterios de la creatividad y el recuerdo de los seres queridos que se fueron.

John Banville (Wexford, Irlanda, 1945), editor de The Irish Times hasta 1999 y colaborador habitual de The New York Review of Books, recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2014 "por su reflexión sobre los secretos del corazón humano". En su discurso destacó la fuerza y la esencia de las palabras y las frases: "Por sencilla que sea una frase, siempre se revelará ambigua. Y la ambigüedad es la esencia de la vida". Antes, en 2005, se alzó con el más alto galardón de las letras en Reino Unido, el Man Booker Prize. Fue gracias a El mar, novela acreditada con el Irish Book Award como mejor del año. Su estilo es reconocido por su escritura precisa y por la pátina de humor negro que imprime en la voz del narrador. Considerado como el heredero de Nabokov, en 1898 publicó El libro de las pruebas, que le valió el Guinness Peat Aviation Book Award.

Benjamin Black

En su extensisíma producción literaria encontramos El intocable, la Trilogía Cleave (Eclipse, Imposturas y Antigua luz); La guitarra azul, La señora Osmond, Tetralogía científica y Las singularidades.

Bajo el pseudónimo de Benjamin Black, que continúa utilizando de forma exclusiva para sus ediciones en español, ha publicado en Alfaguara El lémur, la serie protagonizada por el doctor Quirke; Las sombras de Quirke y Quirke en San Sebastián; La rubia de ojos negros, Los lobos de Praga y Las hermanas Jacobs, entre otros.