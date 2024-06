Estilo de Vida 'The Faculty' abre una de las clínicas de cirugía plástica más grandes de Europa en Estocolmo

Estará especializada en cirugía reconstructiva y estética, así como en tratamientos dermatológicos

Ubicada en Castellum, en el nuevo puerto de Estocolmo (cerca de Värtahamnen), será inaugurada en septiembre

Llega a Estocolmo el nuevo centro de The Faculty, destinado a convertirse en una de las clínicas de cirugía plástica más grandes y modernas de Europa. El profesor asociado Per Hedén ha reunido a un equipo de cirujanos de élite, especializados en cirugía reconstructiva y estética, así como tratamientos dermatológicos. La nueva clínica, ubicada en Castellum, en el nuevo puerto de Estocolmo, cerca de Värtahamnen, abrirá sus puertas en septiembre de 2024.

The Faculty en Estocolmo es un nuevo centro de cirugía plástica de 2.100 metros cuadrados, uno de los más grandes y avanzadas de Europa, especializado en tratamientos estéticos, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos, y reconstructivos para mejorar el aspecto tras sufrir condiciones como cáncer de mama o parálisis facial. "Lo que hace que The Faculty sea única es la experiencia y el conocimiento combinados dentro de nuestro equipo, junto con nuestra participación internacional en los estudios científicos y la educación. Nuestro objetivo es ofrecer lo mejor en métodos de tratamiento, servicio al paciente y productos, teniendo en cuenta la estética y aportando lo mejor de la experiencia que hemos adquirido desde que establecimos Akademikliniken hace más de 30 años. Abrir una nueva clínica de última generación es increíblemente emocionante", dice Per Hedén, fundador de The Faculty.

Per Hedén ha estado activo durante los últimos 40 años a nivel internacional y es un reconocido cirujano plástico y conferenciante. A lo largo de su carrera, Per también ha fundado el congreso científico internacional Beauty Through Science y durante 30 años ha instruido a médicos y enfermeras en todo el mundo. Su nuevo equipo estará formado por diez cirujanos cuidadosamente seleccionados en función de su competencia, experiencia y compromiso.

The Faculty, que abrirá el próximo mes de septiembre, ofrecerá una amplia gama de métodos seguros, probados e innovadores. La clínica contará con seis quirófanos, 18 habitaciones para pacientes (nueve de ellas para pernoctaciones con baños privados y terrazas), dos salas de procedimientos ambulatorios para operaciones menores y un área luminosa y abierta para consultas y visitas de seguimiento.