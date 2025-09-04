Irene Urdangarin se refugia en su madre y en su hermano Pablo tras romper con Juan Urquijo: una piña familiar

Adiós al amor y adiós al verano. Las vacaciones se acaban para Irene Urdangarin, que se despide de esta temporada estival tras romper su relación con Juan Urquijo. La revista Hola publica unas fotos muy familiares de la benjamina de la casa, que se ha refugiado en el cariño de su madre, la infanta Cristina, y de su hermano Pablo.

Son las primeras imágenes de Irene después de que se hiciera pública la ruptura. En ellas vemos a la joven, antes de regresar a Londres para continuar sus estudios de Hostelería, Gestión de Eventos y Turismo en Oxford Brookes University. Aparece junto a su madre apoyando a Pablo en el encuentro que disputaba el Fraikin BM Granollers de balonmano frente al Barcelona. Se trataba de la final de la Supercopa de Cataluña, que se disputó el pasado 26 de agosto. Madre e hija, desde la gradas del Complex Esportiu Municipal Les Moreres de Esplugues de Llobregat (Barcelona), animaron a Pablo.

Vemos en Hola a Irene abrazada a Cristina, recostada sobre su hombro y con las manos entrelazadas. Los gestos de Irene, de mirada reflexiva, callada, comprobando su móvil y dejándose mimar por su madre, transmiten melancolía y nostalgia. Con su hermano comparte una química extraordinaria, con quien se dio la mano y cruzaron un gesto de corazones. Los cuatro hermanos Urdangarin están muy unidos. Se adoran y son una piña.

Una relación a distancia

Irene y Juan mantenían una relación a distancia (él vive en Madrid, mientras ella estudia en Londres), un factor que, según aseguró la revista, habría sido la principal causa de este punto y final. Este verano comenzaron, a subir como la espuma los rumores de ruptura. Fue en tierras gallegas, donde ambos acudieron a la exclusiva fiesta organizada por Allegra Hohenlohe, bisnieta de la duquesa de Medinaceli, que tuvo lugar en el Pazo de Oca, en A Estrada (Pontevedra).

Después vieron la luz detalles de aquel viaje a Galicia. Varios testigos explicaron que vieron a la hija de la infanta muy arropada por sus amigos, e incluso existe una foto en la que aparece Juan, especialmente triste, posando junto a su grupo de amigos y sin Irene a su lado. De hecho, la instantánea fue compartida en redes por la prima de Victoria Federica. Semanas después se confirmó el final del noviazgo, una decisión que no ha sido fácil para ninguno.