Así será la visita de los Reyes a Ourense y Cáceres, arrasadas por los incendios: de Verín al Valle del Jerte

Imágenes de paisajes negros, calcinados y sepultados en cenizas. Humo y olor a madera quemada. Una fotografía de monte quemado. Los Reyes, en su visita de ayer miércoles 26 a los históricos parajes naturales de Sanabria (Zamora) y Las Médulas (León), transmitieron su pesar y un mensaje de apoyo a los vecinos afectados que han perdido sus casas, propiedades ganaderas y campos de cultivos. También, unas palabras de gratitud a todos los equipos que han trabajado en la extinción de los fuegos devastadores de Porto y en la comarca del Bierzo. Este jueves Felipe VI y Letizia se desplazan a Ourense.



La provincia gallega, tercer destino de los Reyes esta semana, ha visto arder el 10% de su extensión. La visita de Sus Majestades comenzará en Verín, en el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV. Allí conversarán con alcaldes de localidades orensanas afectadas y con los equipos que participan en la emergencia de los incendios forestales. Después, recorrerán la explotación ganadera en Cualedro. Desde allí, se trasladarán a Medeiros, al Concello de Monterrei, donde mantendrán un encuentro con la población que se ha visto afectada, según ha informado Zarzuela.

En el Valle del Jerte

El viernes 29, los Reyes se trasladarán a Extremadura. En concreto, a las localidades de Rebollar (Valle del Jerte) Cabezabellosa (Trasierra-Tierras de Granadilla) y Hervás (Valle del Ambroz). La intención del monarca y su esposa es conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población, , tal y como ha informado la Casa del Rey.