Alberto de Mónaco, 20 años del monarca que habita entre los espejos de la ley: Europa incluye al Principado en la lista de países de alto riesgo para el blanqueo de capitales

El sol cae a plomo sobre la roca de Mónaco, pero no consigue fundir la armadura de protocolo que protege a los Grimaldi desde tiempos donde los títulos se heredaban junto con las supersticiones. En la plaza del palacio, rodeado de su linaje, Alberto II alza su copa y celebra: veinte años en el trono. Un trono más decorativo que político, más brillante que estable, sostenido por candelabros de oro, rumores de pasillo y cuentas opacas que cruzan fronteras como gaviotas sobre el Mediterráneo.

"Todo lo que he hecho, ya sea en la escena internacional, en la soledad de mi oficina o en los mares lejanos, lo he hecho por vosotros", proclama el príncipe con la emoción medida de quien sabe que las lágrimas deben ser discretas si se vierten desde la corona. A su lado, su esposa, Charlène, viste de blanco marfil, el mismo color con el que llegó a este cuento de hadas que nunca terminó de leerse. Está también Carolina, siempre elegante y distante, y Estefanía, rebelde de vocación tardía. Los sobrinos lucen bien peinados y con sonrisas diplomáticas. Pero detrás de cada gesto de unidad familiar, hay un temblor en el espejo, un silencio que retumba más fuerte que los aplausos. Veinte años de reinado son pocos en los anales de la historia, pero en Mónaco, donde el tiempo se mide en transacciones bancarias y carreras de Fórmula 1, es suficiente para transformar un principado en una máquina de generar dinero. Desde que murió su padre, el mítico Raniero III, y él asumió el trono, Alberto ha dirigido un crecimiento económico que haría palidecer al más avaricioso banquero suizo. La riqueza se ha duplicado desde 2014. Los inmuebles se venden por millones como si fueran croissants. Aquí no hay pobreza, sólo privacidad.

Pero cuando el dinero crece sin hacer preguntas, llegan las respuestas incómodas. En junio, la Comisión Europea incluyó a Mónaco en la lista de países de alto riesgo para el blanqueo de capitales. El paraíso fiscal comenzaba a mostrar sus grietas. La transparencia que prometió el príncipe se empañaba con expedientes ocultos, nombres borrosos y fondos que se evaporaban al sol de la Riviera. No importa cuánto se predique la ética desde un balcón barroco: si debajo hay una caja fuerte sin llave, el eco de la sospecha lo ocupará todo.

Palmero, el escudero caído

En este teatro de apariencias, Claude Palmero fue mucho más que un contable. Durante décadas, sostuvo los hilos invisibles del dinero de los Grimaldi. Hasta que cayó. Lo despidieron en 2023, acusado de irregularidades. Pero antes de irse, dejó unas memorias, unos cuadernos escritos con tinta de traición y nostalgia, donde anotó cada exceso, cada capricho, cada desvío de fondos como si fuera un notario del lujo. Ahora, esas páginas alimentan la batalla judicial entre el príncipe y su antiguo escudero, con acusaciones cruzadas que se leen como un guion de intriga palaciega.

A esto se suma la renuncia abrupta del recién nombrado primer ministro, Philippe Mettoux, que en junio abandonó su cargo antes de ocuparlo. Denunció "fuerzas negativas" y "prácticas arcaicas". No dijo nombres, pero en Mónaco, todos saben leer entre líneas, y esas líneas conducen siempre al mismo lugar: la desconfianza.

Si el dinero es opaco, el amor en palacio es translúcido hasta la incomodidad. La historia de Alberto y Charlène parecía escrita para un cuento de hadas olímpico: él, príncipe maduro y soltero incorregible; ella, nadadora sudafricana con mirada de gacela asustada. Se conocieron en una competición, se enamoraron a escondidas y se casaron en 2011 en una ceremonia donde la princesa lloró tanto que los rumores hablaron de fuga y encierro. La llamaron la princesa triste.

Alberto II, con su gesto siempre moderado, parece haber encontrado la respuesta en una fórmula muy suya: sonreír sin exagerar, actuar sin estridencias y mantenerse en la delgada línea entre la leyenda y la realpolitik. No es poco para quien debe gobernar un Estado que cabe en un pañuelo, pero cuyos problemas y ambiciones son tan grandes como los de cualquier imperio. La historia de Mónaco, al fin y al cabo, es la historia de un sueño aristocrático que se resiste a desaparecer. Y en ese sueño, el príncipe Alberto sigue navegando, entre el lujo y las tormentas.

Luego llegaron los gemelos, Gabriella y Jacques, en 2014, y con ellos, una aparente estabilidad. Pero en 2021, Charlène desapareció del mapa. Se fue a Sudáfrica, dijeron que por salud, por nostalgia, por necesidad. Él aseguró que no estaba exiliada, pero las ausencias hablan en susurros que los comunicados oficiales no pueden silenciar. Antes de Charlène, hubo otros amores, otros hijos. Jazmin Grace, nacida de un romance californiano. Alexandre, fruto de un encuentro con una azafata togolesa. Dos hijos reconocidos tarde y sin derecho al trono. Dos verdades que pesaron sobre la imagen del príncipe como lastres atados a un yate.

Y, sin embargo, en medio del escándalo y la sospecha, Alberto II ha mantenido la estructura. Ha salvado el decorado. Mónaco sigue siendo el país de los relojes de platino, de los Ferraris en fila india, de los millonarios sin patria. El príncipe ha impulsado iniciativas ecológicas, ha creado una fundación para proteger los océanos y ha pronunciado discursos en foros internacionales con la solemnidad de quien quiere pasar a la historia por algo más que por sus errores privados. No es Raniero, ni lo pretende. Aquel príncipe se casó con una estrella de Hollywood y convirtió el Principado en una alfombra roja permanente. Alberto ha heredado la fiesta, pero no la magia. La suya es una modernidad contenida, con aire de gestor cansado que quiere hacerlo bien, pero no puede evitar tropezar con los secretos del pasado. Veinte años después, Mónaco sigue en pie, y Alberto sigue en su trono, como una figura tallada en ámbar. Pero la duda habita en los rincones dorados del palacio. No basta con abrir ventanas si las cortinas siguen cerradas. El reto ahora es mayor: demostrar que el esplendor no está reñido con la decencia. Que se puede brillar sin mancharse. En este principado que parece flotar sobre el Mediterráneo como una joya resbaladiza, el príncipe celebra sus veinte años con una copa en la mano y una sombra en la espalda. El brindis suena fuerte. Pero en el silencio posterior, lo que resuena no es el oro, sino el crujido sutil de las certezas que se desmoronan.