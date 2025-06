Victoria Federica saca su perfil más solidario y se deshace en elogios a su abuela Sofía: "Un espejo en el que mirarme"

Victoria Federica muestra su lado más comprometido y solidario. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha colaborado con el Club Juegaterapia, que acompaña a niños con cáncer y a sus familias el apoyo integral que necesitan durante y después del tratamiento. "Cuando se trata de niños que están pasando por enfermedades tan duras como el cáncer, es imposible que no se te rompa el corazón", confiesa Vic a la revista Hola.

"Cuando te aproximas a realidades que no son fáciles, no sabes cómo te vas a sentir hasta que lo ves. Creo que tienes que dejarte llevar, escuchar mucho y, en lo posible, ayudar", ha continuado Victoria en la entrevista sobre su colaboración con esta iniciativa, que fomenta el juego y las experiencias divertidas en los niños y niñas con tratamientos de cáncer pediátrico y tratan las posibles las secuelas físicas, sensoriales, sociales y emocionales de los pequeños y adolescentes.

Victoria Federica

Sobre quién le ha inculcado los valores de la solidaridad, la hermana de Froilán ha revelado en Hola: "Lo he vivido en casa, lo he visto en mi madre, en mi abuela, en mi familia. Siempre me han enseñado que hay que estar cerca de quien lo necesita, que no se trata de grandes gestos, sino de humanidad, de mirar al otro con empatía". Y subraya: "Mi abuela materna (la reina Sofía) ha sido el principal ejemplo de ello y un buen espejo en el que mirarme, especialmente a través de su Fundación Reina Sofía y el centro de alzhéimer".

Entre otros proyectos, el Club Juegaterapia ha impulsado espacios para niños en diversos centros médicos, como el Jardín en la azotea del Hospital La Paz, en el Hospital 12 de Octubre, el Hospital La Fe de Valencia, el Hospital Gregorio Marañón de Madrid , el Niño Jesús de Madrid y el Hospital Materno Infantil de Málaga.