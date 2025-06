Felipe VI y doña Letizia abren la IV Conferencia de Financiación para el Desarrollo en Sevilla: "Hoy es siempre hoy"

Informalia Bajo un cielo sereno y con la imponente arquitectura del Real Alcázar como telón de fondo, los Reyes de España, don Felipe VI y doña Letizia, se convirtieron este domingo en los anfitriones de una de las veladas diplomáticas más relevantes del año. La capital andaluza se transformó en epicentro de la política internacional con motivo de la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (FFD4) organizada por Naciones Unidas, que tendrá lugar del 30 de junio al 3 de julio. En una cena oficial celebrada en el Patio de las Doncellas, los Reyes recibieron a más de 100 invitados de alto nivel bajo estrictas medidas de seguridad. Una cita que conjugó el simbolismo del patrimonio histórico español con la determinación política global de revitalizar los esfuerzos por combatir la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. El acto comenzó poco después de las 20:30 horas con el tradicional saludo de bienvenida por parte de los Reyes a los asistentes. Entre ellos se encontraban 35 jefes de Estado, 12 jefes de Gobierno y una treintena de representantes de organismos internacionales, muchos de ellos acompañados por primeras damas o sus respectivas parejas. No faltaron tampoco figuras clave del escenario político español, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y diversas autoridades institucionales. A las 21:00 horas, como estaba previsto en el programa, se sirvió la cena en este emblemático enclave palaciego. El Real Alcázar de Sevilla, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, fue cuidadosamente preparado para la ocasión. Su historia arquitectónica, que se remonta a la Alta Edad Media, mezcla estilos islámico, mudéjar, gótico, renacentista y barroco, reflejando el sincretismo cultural de la ciudad. No en vano, esta residencia real —la más antigua en uso de toda Europa— fue elegida como escenario simbólico de un evento donde el diálogo y la cooperación internacional eran los pilares fundamentales.

En este entorno majestuoso, la Reina Letizia brilló con un atuendo a la altura de la ocasión. Lució un elegante vestido joya azul pato con bordados florales dorados en relieve, obra personalizada de la firma Carolina Herrera, el mismo diseño que había dado la vuelta al mundo en 2019. La pieza, sofisticada y refinada, volvía a demostrar la habilidad de la Reina para unir moda y diplomacia con impecable destreza. El momento más destacado de la velada llegó cuando el Rey Felipe VI tomó la palabra ante el auditorio internacional. De pie, junto al atril, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sentada a su izquierda, el monarca pronunció un discurso en inglés —traducido posteriormente al castellano— que fue aplaudido por su contundencia y simbolismo. En su intervención, don Felipe recurrió a figuras señeras del pensamiento y la literatura española para subrayar la importancia del multilateralismo y la cooperación global en un mundo marcado por tensiones, conflictos y desigualdad.

Estas fueron sus palabras:

"La Reina y yo tenemos el honor de darles la bienvenida al Real Alcázar de Sevilla y a este Patio de las Doncellas. Este escenario es un magnífico ejemplo de todo lo que representa la ciudad: un auténtico crisol de orígenes, culturas y escuelas de pensamiento, cuya apertura y cordialidad no son solo rasgos externos, sino una genuina forma de ver el mundo". "Permítanme recordar aquí las palabras atribuidas a Averroes, el filósofo del siglo XII de Al-Ándalus (nacido en Córdoba), que lamentablemente siguen siendo tan pertinentes ahora como lo fueron hace tantos siglos… En aquel entonces dijo: 'La ignorancia conduce al miedo, el miedo al odio y el odio a la violencia. Esta es la ecuación'. Estoy seguro de que estarán de acuerdo en que esta ecuación, tan simple como preocupante, puede explicar algunos de los conflictos de nuestro tiempo. También puede explicar en parte la erosión del mundo multilateral". "Damas y caballeros, esta Conferencia en Sevilla es de enorme valor, precisamente porque la ecuación que la hace posible y le da contenido es todo lo contrario. Lo que nos trae a Sevilla durante los próximos días, y lo que esperamos de esta conferencia, representa una fuente tangible de esperanza para el futuro ante los acontecimientos y tendencias profundamente preocupantes y aterradores que presenciamos en nuestro mundo; y es, sin duda, una ecuación opuesta alentadora que reaviva nuestra maltrecha confianza en la Humanidad".

"¿Podemos asegurar que no todo está perdido, que no hemos desperdiciado tantas décadas de verdadero avance en la construcción de un mundo más estable, pacífico, próspero y sostenible? Todos tenemos voz y voto para que sea posible decir SÍ. Con tantas voces que acusan al mundo multilateral de ineficiencia y estancamiento, esta Conferencia demuestra que, aunque no siempre sea la ruta más directa ni la más rápida, el multilateralismo sigue siendo el camino más eficaz y duradero hacia la paz y el progreso, porque nos incluye a todos y da voz a todos". "En un momento en el que se suele afirmar que se están derrumbando los puentes del diálogo, esta Conferencia reúne a más de diez mil personas de todos los lugares y orígenes para debatir cómo modernizar el marco de financiación para el desarrollo, haciéndolo más eficaz, ambicioso y resiliente para afrontar los complejos desafíos de un mundo en rápida evolución".

"Aunque muchos afirman que el sistema de la ONU sufre de fatiga crónica, esta Conferencia refleja la importancia continua de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal como se establecen en la Agenda que la ONU adoptó hace una década. Dicha Agenda, a tan solo 5 años de su fecha límite, sigue siendo un referente para nuestra ambición y dedicación como ciudadanos del mundo". "Nos encontramos en el lugar perfecto para reunirnos y construir consensos. España les da la bienvenida como un país que cree que el pragmatismo nunca debe ir en contra de los principios y valores". "También creemos que solo mediante una amplia participación el mundo tendrá la verdadera oportunidad de superar desafíos globales como el hambre y la pobreza extrema, la igualdad de género, el cambio climático y muchos más". "Por todas estas razones, la ONU, con los valores de su Carta, sus agencias, sus normas y su presencia sobre el terreno, es más vital que nunca. Nos enorgullece ser anfitriones de esta Conferencia Internacional, tras las celebradas en Monterrey, Doha y Adís Abeba. Será un espacio para dialogar, en un momento crucial, sobre la financiación y la gobernanza del desarrollo global, los sistemas fiscales, la financiación privada y la maximización del impacto de la AOD". "Esperamos con interés la adopción, por consenso, del Compromiso de Sevilla y el lanzamiento de la Plataforma de Acción de Sevilla (PAS). A partir de hoy, estas serán la hoja de ruta para revitalizar el marco de financiación para el desarrollo".

"Excelencias, un poeta español, Antonio Machado, nacido en Sevilla hace 150 años, escribió 'hoy es siempre hoy', instándonos a actuar ahora, no más tarde. Tengámoslo presente como lema para impulsar nuestra voluntad y capacidad de avanzar en la financiación del desarrollo, iluminando su camino en este tumultuoso siglo XXI. Hagámoslo aquí y ahora: en Sevilla, en España, en 2025. Millones de personas están atentas a esta Conferencia. Sus esperanzas y necesidades merecen resultados, y ciertamente no merecen el fracaso ni la decepción. ¿Qué mejor lugar y qué mejor momento para reavivar su confianza? La reina Letizia y yo les deseamos éxito; esperamos que disfruten de su estancia en Sevilla. Bienvenidos a España y a Andalucía".

Reuniones bilaterales previas

Antes del inicio de la cena oficial, Felipe VI mantuvo una intensa jornada diplomática con varios líderes internacionales. La ronda de encuentros bilaterales comenzó a las 17:00 horas con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y una delegación de alto nivel de la ONU. Posteriormente, a las 17:45 horas, el Rey se reunió con el presidente de Mozambique, Daniel Francisco Chapo, seguido a las 18:45 por un encuentro con el recién elegido presidente de Panamá, José Raúl Mulino. El último de los encuentros tuvo lugar a las 19:45 horas con el emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al-Thani. Este lunes, los Reyes presidirán la sesión inaugural de la Conferencia en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla. En ella se debatirá el futuro de la financiación del desarrollo global, con la aspiración de llegar a consensos ambiciosos que permitan:

Reducir la pobreza extrema.

Promover la igualdad de género.

Afrontar los desafíos del cambio climático.

Estabilizar economías frágiles.

Evitar crisis humanitarias costosas.