El álbum de Harry y Meghan Markle en Disneyland con sus hijos tras la polémica por el vídeo del embarazo

El príncipe y Meghan son inmensamente ricos (no como Elon Musk o Jeff Bezos, pero mucho más que la gente "normal") y no tienen que trabajar todos los días como la mayor parte de las personas. Es decir, no se levantan a las siete de la mañana y acuden a un centro y desarrollan su jornada laboral de lunes a viernes para llegar agotados a bañar a los niños, hacer la compra o ese tipo de cosas. Trabajan poco y lo que hacen está muy bien pagado. Eso les deja mucho tiempo libre, para crear polémicas, tener vida social, ser altruista, crear polémicas y además tienen la posibilidad de llevarse a los hijos a Disney entre semana, o cuando les plazca. Este viernes hicieron una escapada familiar a Disneyland con sus hijos Archie y Lilibet, tras la creciente polémica generada por un video de ambos bailando en la sala de partos antes del nacimiento de su hija en 2021.

En un video compartido el viernes en el perfil de Instagram de Markle, se ve a la familia de cuatro disfrutando de un recorrido por Disneyland y Disney California Adventure. Las imágenes muestran a los duques de Sussex posando para fotos, aunque los rostros de sus hijos Archie, de 6 años, y Lilibet, de 4, fueron cubiertos con corazones para proteger su privacidad. Durante la visita, se los pudo ver presentando a sus hijos a la Reina Elsa, disfrutando de una tarta de La Sirenita y comprando peluches de Mickey y Minnie Mouse. También acompañaron a Archie en la popular atracción Star Wars: Rise of the Resistance, mientras que Lilibet se subió al juego Buzz Lightyear Astro Blasters. Ambos pequeños fueron fotografiados montando juntos el clásico Carrusel del Rey Arturo. En un guiño a la ocasión, Harry y Meghan lucieron orejas de Mickey Mouse a juego con las de sus hijos. "¡Gracias @disneyland por regalarnos dos días de pura alegría en familia!", escribe Markle en la publicación, que incluyó como música de fondo la canción It's a Good Day, interpretada por Peggy Lee.

La escapada familiar coincidió con el cuarto cumpleaños de Lilibet, celebrado el pasado miércoles. Sin embargo, el viaje se vio opacado por las críticas en redes sociales tras la publicación de un video donde Meghan y Harry bailan en la sala de partos poco antes del nacimiento de su hija en 2021. "Hace cuatro años, esto también sucedió", escribió Markle en una publicación anterior esta semana. "Ambos niños llegaron con una semana de retraso… así que cuando la comida picante, las caminatas y la acupuntura no funcionaron, ¡solo quedaba una cosa por hacer!".

Las reacciones en redes no se hicieron esperar y muchos usuarios tildaron el video de "vergonzoso". Un internauta en X (antes Twitter) comentó: "Que alguien los detenga. #Cringe". Otro escribió: "Todo lo que hacen para parecer 'cercanos' resulta extrañamente distante. Es raro lo consistentes que son en eso". A pesar de las críticas, la familia parece haber encontrado un respiro entre las atracciones del "lugar más feliz del mundo", optando por centrarse en sus hijos y celebrar lejos del ruido mediático.