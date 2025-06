Meghan Markle y la segunda temporada de su serie de Netflix, a punto de caramelo: el truco de la duquesa para cortar la piña

Una camisa de denim ideal anudada en plan rockabilly y una falda lápiz en color azul. Perfecta y con un look en armonía total, Meghan Markle ha publicado un vídeo del making of de su serie de Netflix en el comparte con sus tres millones de seguidores tips de cocina, de hogar y de jardinería. En esta ocasión, revela cómo cortar un piña de forma sencillísima y sin complicarse la vida.

La mujer del príncipe Harry está muy activa en redes promocionando todos sus contenidos. Desde Meghan with love (de Netflix), hasta Confessions of a female founder, su podcast sobre mujeres emprendedoras de Lemonada o su marca de mermeladas y tés ecológicos As Ever.

Esta vez, tocó el turno de anunciar la segunda temporada de su serie documental del gigante del streaming. Llegará en verano. "Había tantas cosas buenas en la primera temporada de With Love, Meghan en Netflix que no se incluyeron, ¡porque simplemente no hubo tiempo suficiente!", comienza el texto que acompaña el vídeo. "Esta escena con la dulce Randi Karin es especialmente divertida si piensas en consejos y trucos para el entretenimiento veraniego". Y añade la duquesa de Sussex: "Un fin de semana genial para volver a ver o ponerte al día con la serie mientras nos preparamos para la segunda temporada este verano y toda la diversión que nos espera".

"¿Sabes un truco que mucha gente hace con la piña, en lugar de simplemente cortarla?", pregunta la nuera de Carlos a su invitada a quien muestra cómo cortar la fruta siguiendo las líneas diagonales de la cáscara. "Para hacer el bocado perfecto, sigues la cuña (...) Cuando la naturaleza te dice cómo conseguir el perfecto sabor de algo", desliza catando un trocito de piña.