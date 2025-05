Carolina de Borbón-Dos Sicilias, la 'prima' de Leonor a punto de morir en un accidente: "Sobreviví de milagro"

"Tengo mucha suerte de estar viva. Me estrellé de cabeza contra una pared mientras iba en motocicleta y terminé en reanimación en la Unidad de Cuidados Intensivos. Sobrevivir a esto no fue nada menos que un milagro". Han sido las primeras palabras que ha compartido en su Instagram Carolina de Borbón-Dos Sicilias, prima lejana de Leonor y Sofía por parte de padre. Junto a este testimonio, unas fotografías de la joven, de 21 años, en el hospital.

Desde la cama del hospital Princesa Grace de Mónaco donde está ingresada, la hija mayor del príncipe Carlos y Camila de Borbón Dos Sicilias, duques de Castro, ha lanzado este mensaje: "Quería compartir mi propia experiencia, ya que me he dado cuenta ahora más que nunca de que las motos son poderosas y emocionantes, pero también implacables. Por favor, ve con cuidado. Usa protección completa, especialmente un casco adecuado. El mío me salvó la vida". Y ha añadido: "Mi más profundo agradecimiento al equipo del hospital Princesa Grace de Mónaco por su atención experta durante esos días críticos, y al equipo médico de emergencia y primeros auxilios en el lugar, cuyas acciones rápidas y decisivas en esos primeros momentos marcaron la diferencia"

Carolina y su hermana Chiara son apasionadas de la moda y de la redes sociales como TikTok donde triunfan con sus contenidos sobre tendencias. En concreto, la mayor, Carolina, ha cursado estudios en Harvard y un grado de Diseño y Moda en la Universidad de Montecarlo.

En la imagen posterior, la vemos posando divina en la ceremonia oficial de apertura del Festival de Cannes hace unos días.