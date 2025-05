Felipe VI, en los premios de periodismo: "Me toca hablar detrás de Fernando Ónega, del 'gran dudador del reino y, encima, gallego"

Doña Letizia se ha reencontrado con su profesión de periodista y Felipe VI ha presidido la ceremonia de la Asociación de la Prensa. Hemos asistido a la 86º edición de los Premios APM de Periodismo, que ha coincidido con el 130 aniversario de la APM. Cuatro han sido los galardonados, Fernando Ónega, Vicente Vallés, director y presentador de Noticias 2 en Antena 3, Mejor Periodista de 2024; Irene Dorta y Ana del Barrio. La presidenta de la asociación de la APM, María Rey, ha hablado de la profesión en un mundo que mira absorto a la IA y de "la polarización que se cuela por las rendijas" y que nos ha llevado a "confundir al activista con el periodista". María ha subrayado la importancia de la valentía en el ejercicio de los informadores: "Ser valiente es perseverar en la búsqueda de la verdad. Ser valiente es enfrentarse a la página en blanco"; y ha enfatizado: "Uno viene votado de casa", en referencia a la imparcialidad. María, con 35 años de carrera, ha trabajado con tres de los premiados, que trabajan "desde la serenidad".

En este "desbocado cambio de era", María ha confesado: "Hemos perdido la batalla del relato con los jóvenes. Hemos perdido la imparcialidad", y ha concluido con un "los cortejos no son para periodistas". El decano de los premiados, Fernando Ónega ha mencionado en su discurso a la Reina. "Acudo a la memoria para recordar que una tal Letizia Ortiz ganó el mismo galardón que Irene Dorta (Mejor Periodista Joven)", ha comenzado. Ónega, que ha sido la voz de los premiados, ha incidido en el sueño de hacer de la prensa, de los medios, "el puerto refugio de la libertad". Ha tomado prestadas las palabras del cantante Bono, de U2, cuando dijo "El mundo está jodido", y -ha recalcado- "me amparo" en Machado: "Confiamos en que no será verdad nada de lo que pensamos". El autor de los discursos de Adolfo Suárez y voz de la Transición ha concluido: "Ignoro por qué lo llaman fallo a algo tan justo como darnos este premio". Para terminar, ha tomado la palabra el Rey: "Me toca hablar detrás de Ónega, del 'gran dudador del reino y, encima, gallego', como él mismo se define, y creedme que es un desafío. Pero esta ocasión es muy propicia y ¡merece que asuma el reto! 130 años de la APM".

Victoria Prego y Lynch

Don Felipe ha puesto en valor el Premio Victoria Prego a la Libertad de Expresión, de reciente creación y que tiene por finalidad distinguir a los Reporteros sin Fronteras: "La recordamos (a Prego) por cómo nos contó en TVE, con maestría y serenidad, aquel crucial periodo, no tan lejano y sí muy brillante, de nuestra historia: la Transición a la Democracia". El aplauso para Prego ha interrumpido la alocución del monarca. En tiempos hoy "de redes sociales, de la inteligencia artificial, en tiempos de discursos extremos y de entornos complejos…, el periodismo, vosotros ?los periodistas? emergéis como figuras esenciales para nuestra convivencia". Y ha añadido: "Desde la responsabilidad y el rigor, buscáis un periodismo libre e independiente para que los ciudadanos tengamos las claves que nos permitan comprender el mundo, que es, a modo 'lyncheano', un mundo extraño".

