Lluvia de críticas al príncipe Guillermo por romper con la tradición de su padre y no revelar los impuestos que paga

Buckingham y Kensington llevan distintas políticas de comunicación; y Carlos III y su hijo Guillermo, también. Sobre todo, en materia de impuestos. El heredero ha roto con la tradición instaurada por su padre y no ha relevado la liquidación correspondiente a los ingresos por el histórico ducado de Cornualles. Hablamos de 28 millones de euros. Lo publica la revista People.

Hace solo unas semanas Buckingham hizo públicas las cuentas de la Casa anuales que corresponden al ejercicio de 2023 y 2024, coincidente con el primer año de reinado de Carlos III. El Sovereing Grant Report 2024 (el pago que el gobierno británico hace a la familia real) refleja la actividad de los Windsor, que eleva a más de 2.300 sus compromisos oficiales tanto en Reino Unido como en el exterior.

El montante que recibe el rey se ha mantenido en 86,3 millones de libras (102,7 millones de euros) por tercer año consecutivo, pero en este informe quedaba reflejado un aumento hasta 132 millones de libras (157 millones de euros) que se hará efectivo el año que viene. Este incremento está justificado por la financiación de las obras de Buckingham. Más datos del informe: la coronación de Carlos III, que ascendió a 714.000 euros. Y los ingresos del príncipe de Gales, que ascendieron a 23,6 millones de libras (28 millones de euros) correspondientes del mencionado ducado de Cornualles heredado de su padre. Aquí es donde ha estallado la polémica: "Se da por hecho que (el príncipe) ha pagado sus impuestos después de descontar los gastos domésticos, pero no ha hecho público el importe tal y como venía haciendo su padre", refiere People. En esta línea crítica, ha titulado The Telegraph: "Prince William refuses to reveal how much tax he pays". También, Instyle, "Prince William Broke Royal Tradition by Refusing to Disclose an Important Financial Detail".

Las casas vacacionales en Cornualles y la hermana decoradora de Camilla

¿Cuánto pagaba el entonces príncipe Carlos? En 2021, la liquidación del impuesto por Cornualles ascendía a unos cinco millones de libras (5,9 millones de euros); y en 2022, año en que murió la Reina, 5,8 millones de libras (6,8 millones de euros). El príncipe no tiene un sueldo como tal, sino que recibe de los ingresos de la Casa. En este caso, del ducado fundado por el rey Eduardo III, que data de 1377 y está valorado en mil millones de euros.

Esta inmensa propiedad, formada por 23 condados en Inglaterra y Gales, alberga casas de vacaciones (holidays cottages), situadas en entornos de paisaje idílico. En la web oficial se ofrecen casas en alquiler tanto en Cornualles, como en Gales y en las islas Scilly. La interiorista que decoraba estas viviendas, Annabel Elliot, hermana de Camilla Parker, se ha quedado sin trabajo. El príncipe ha prescindido de sus servicios, en parte a su estilo demasiado clásico. Según publica Lecturas, sus honorarios alcanzaron los 90.000 euros al año. Colaboraba en este proyecto desde 2005. Además, el príncipe ha puesto en marcha una iniciativa de construcción de viviendas sostenibles para personas sin hogar y sin recursos.