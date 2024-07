Una hija del polémico emir de Dubái deja a su marido jeque por Instagram: "Estás ocupado con otras compañeras"

La jequesa Mahra Sheikha, una de las 30 hijos del polémico emir de Dubái, ha anunciado en la tarde de este martes en Instagram, donde es muy activa con más de 330.000 seguidores, que se divorcia de su marido, el jeque Mana Al Maktoum. Lo ha hecho con un contundente mensaje dirigido a él directamente.

"Dear husband, as you are occupied with other companions , I hereby declare our divorce. I divorce you. I divorce you and I divorce you. Take care. Your ex-wife", ha escrito. (Querido marido, como estás ocupado con otras compañeras, por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Cuídate. Tu ex esposa".

Fue en marzo del año pasado cuando se conoció por medio de la prensa local que Mahra Sheikha, de 30 años, se comprometió con Mana Al Maktoum. Ella es una de las más de 30 hijos del polémico emir de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, fruto de su matrimonio con la griega Zoe Grigorakos, una de sus seis esposas. La boda tuvo lugar meses después, en junio, y se celebró a todo lujo en Dubai World Trade Centre.

Mahra Sheikha se graduó en Negocios por la Universidad de Zayed (Dubái) y en Londres se formó en relaciones internacionales. En la Oxford Nursery School de Reino Unido, además, desarrolló su afición por la equitación. Se centra especialmente en la promoción internacional de su país, asistiendo a inauguraciones o a diferentes actos benéficos. Mana Al Maktoum, por su parte, tiene vínculos con la realeza dubaití y siente una gran pasión por el esquí, el fútbol y las carreras de caballos. También está muy involucrado en la vida pública de su país.

Instagram @man3almaktoum

El padre de la novia, el emir de Dubái, protagonizó a finales de 2021 uno de los divorcios más polémicos de los últimos tiempos cuando su sexta esposa, la princesa Haya de Jordania, hermana del rey Abdalá, se separó de él. En diciembre de aquel año, fue condenado a pagar una suma récord de más de 700 millones de dólares a su exesposa y a sus hijos, Al Jalila y Zayed. La princesa Haya se convirtió entonces en la única responsable de la atención médica y la escolarización de los dos niños menores.