Leonor, tic-tac para decir adiós a Zaragoza: su despacho de alférez y el viaje a Lleida

Diez meses ha estado Leonor en la Academia General Militar de Zaragoza desde su ingreso, en agosto de 2023. Para la princesa han sido dos cursos concentrados en uno, tal y como se ha diseñado su formación castrense en los tres ejércitos. Ahora, la heredera da un paso más y recibe el despacho de alférez de manos de su padre. Será en una ceremonia que tendrá lugar en la Academia este miércoles 3 de julio. Arropan a la princesa su madre, Letizia, y su hermana, Sofía.

Se repite la estampa. Igual que don Felipe, a los 18, recibió el despacho de alférez que le entregó su padre, don Juan Carlos, 38 años después el Rey entregará a su hija el mismo despacho. Cerrará la princesa de Asturias su etapa en la Academia, que ha supuesto para ella el curso iniciático en su formación militar. "Como una maña más", declaró la heredera el día en que fue nombrada Hija Adoptiva de Zaragoza y distinguida con las medallas de Aragón y de las Cortes. "Lo que he vivido aquí supera con creces lo que pensaba hace diez meses. En Zaragoza, en Aragón, me he sentido en casa, acogida y acompañada en una tierra que siempre formará parte de mi vida. Quedan sólo cinco semanas para que me vaya, para que reciba mi despacho de alférez, y ya empiezo a echaros de menos", dijo aquel día de triple reconocimiento.

Su ciclo en la capital aragonesa llega a su fin este miércoles 3 de julio. Contará con el cariño inquebrantable de sus padres y de su hermana. Volveremos a ver a la Familia Real reunida tras los actos por el décimo aniversario de proclamación del monarca. Le espera un largo recorrido.

Para empezar, viajará a Lleida este viernes 5 de julio para asistir con don Felipe a la entrega de los Reales Despacho de Empleo en la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn. Se trata del centro de formación de los futuros suboficiales del Ejército de Tierra. Está localizada entre los municipios leridanos de Talarn y Tremp, en la comarca del Pallars Jussá. Después, llegarán sus vacaciones. Serán cortas porque le espera su ingreso en la Academia Naval de Marín. Ingresará en la Armada a mitad del mes de agosto y lo hará como guardiamarina.