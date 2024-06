Tengan mentalidad de francotirador, no de pistolero

Hace un par de semanas, les aconsejé no dejarse marear como una perdiz y la semana pasada les recomendé aplicar la regla del 10% antes de considerar volver a invertir en bolsa con una orientación de medio o largo plazo. Pues bien, parece que las bolsas, especialmente las europeas, después de haber estado semanas dando rodeos, comienzan a despertar y lo hacen amenazando soportes clave a corto plazo. El mantenimiento de estos soportes determinará si este mes de junio tendrá un claro tinte correctivo, abriendo la puerta a caídas adicionales que, al fin y al cabo, es lo que llevo meses esperando que suceda para volver a recomendarles comprar acciones con ciertas garantías de éxito.

Durante las últimas semanas, me he centrado en buscar oportunidades de inversión a corto plazo, aprovechando el nuevo servicio que ofrecemos a nuestros lectores en la sección de la cartera agresiva. Sin embargo, he ido frenando el ritmo de apertura de nuevas estrategias agresivas a medida que detectaba que el volumen dentro de las pequeñas y medianas compañías se iba secando. Saber frenar a tiempo es siempre muy complicado, sobre todo cuando anteriormente las cosas habían salido bien, pero les aseguro que es sinónimo de buen hacer. Como siempre digo, a la hora de enfrentarse al mercado hay que tener una mentalidad de francotirador y no de pistolero.

Un francotirador aprende a interpretar las huellas que deja el mercado, como quien lee un libro, a buscar las guaridas de lobos y osos, y a construir escondrijos bien camuflados donde aplicar la paciencia y el sigilo de todo buen cazador, esperando a que la presa se ponga a tiro.

En estos momentos, más que nunca, les recomiendo tener cero prisas por disparar. Esperen agazapados a que el mercado decida si acomete una consolidación mayor o se decanta por una corrección. A favor de esto último se ha apuntado el CAC 40 francés, que esta semana perdió soportes, confirmando un claro y potente patrón de giro bajista en forma de doble techo, tal y como les muestro en el gráfico adjunto.

Ahora les sugiero esperar a ver si el EuroStoxx 50 logra mantenerse sobre su soporte clave de los 4.870 puntos. Si cae, no tengan prisa por comprar hasta que se cumpla la regla del 10% de caída desde su último máximo, para lo cual debería caer hasta los 4.675 puntos, lo que dejaría a la principal referencia europea a apenas un 3% de poner el contador del año a cero. Ahí disparen su munición.