Mundial 2018: toda la información para viajar a Rusia

El próximo 14 de junio comienza el Mundial de Rusia. La competición se prolongará hasta el día 15 de julio, cuando se dispute la final en Moscú. Si va a viajar a Rusia para disfrutar del Mundial es importante que tenga en conocimiento algunos aspectos sobre el país, con el fin de que tu estancia sea lo más placentera posible y evitar riesgos.

Esta es la edición 21 del Mundial de Fútbol, que por primera vez se celebra en Rusia como sede oficial. Una recomendación que no debes pasar por alto es la de visitar los portales online oficiales de la competición: la página web de la FIFA y la página web del gobierno de Rusia. En ambos sitios es posible encontrar toda la información necesaria y actualizada al instante.

Hay dos opciones para viajar al Mundial de Fútbol de Rusia 2018: hacerlo con entradas para ver alguno de los partidos o viajar sin entradas, en modo FAN FEST. A la hora de desplazarte a este país es importante seguir tanto las normas de comportamiento como las políticas de inmigración y extranjería. Para los ciudadanos de la Unión Europea el visado de turista es esencial. No obstante, durante el periodo del Mundial se facilitan las cosas, permitiendo a los visitantes entrar al país sin visado, pero con una tarjeta, denominada FAN ID (esto es el pasaporte del aficionado).

Viajar al Mundial de Rusia 2018

1. FAN ID

El FAN ID exime al turista de la necesidad de obtener el visado. No obstante, para conseguir este pasaporte es necesario cumplir un requisito: tener una entrada para algún partido de la competición. Por lo tanto, si no has podido conseguir entradas durante las dos primeras fases de venta y vas a optar por las de última hora, no podrás obtener la tarjeta FAN ID. En este caso y si viajas a Rusia para disfrutar del ambiente del Mundial, pero no vas a entrar a ningún estadio, el visado de turista es esencial.

El FAN ID se consigue de forma gratuita y además de evitar el tedioso proceso de obtener la visa, también permite a los aficionados utilizar el transporte público en las 11 ciudades en las que se celebra el mundial de forma gratuita.

Para conseguir el FAN ID el usuario debe rellenar el formulario de registro en la página web creada por el gobierno ruso para tal efecto (https://www.fan-id.ru/). La tarjeta se envía al domicilio del propietario del pasaporte de aficionado.

2. Fan Fest

Si no tienes entradas para ver alguno de los partidos del Mundial de Fútbol de Rusia 2018, pero vas a viajar al país para disfrutar de un ambiente único, no pasa nada. Recuerda que para entrar a Rusia necesitarás un visado de turista. En todas las ciudades sede de la competición se llevarán a cabo los famosos Fan Fest, que son algo así como festivales para aficionados. Pantallas gigantes para ver los partidos, animación, conciertos y todo tipo de actividades se celebran durante el Mundial.

Puedes asistir al Fan Fest de Moscú en Vorobyovy Gory, muy cerca del estadio en el que se disputará la final del Mundial (Luzhnikí).

3. Inmigración

Al llegar a Rusia es importante que sigas a pies juntillas todos los trámites de aduanas e inmigración. Si no hay mucha gente el proceso puede ser más o menos rápido. La tarjeta de inmigración se genera en este momento y el funcionario te entregará una copia, que no debes de perder bajo ningún concepto, ya que la vas a necesitar para salir de Rusia. Además, esta tarjeta también es importante para el registro en tu alojamiento.

4. Alojamientos

Una peculiaridad de los hoteles y apartamentos turísticos en Rusia es la obligatoriedad de registrar a sus huéspedes. Durante el Mundial, estos establecimientos deben de realizar el registro el primer día que llegan al hotel. Esto se hace a través de un formulario, en la comisaría o en oficinas de correos. La tarjeta de inmigración es importante para esto.

5. Salud pública

El sistema de salud público de Rusia tiene bastantes carencias. Por este motivo, el mejor consejo es contratar un buen seguro de viaje, que contemple una buena cobertura sanitaria en caso de enfermedad o accidente.

6. Cambio de moneda

La moneda oficial de Rusia es el rublo. Puedes realizar el cambio de moneda antes de salir de viaje o hacerlo en alguna oficina de cambio del país en cuestión. Un consejo es llevar algunos rublos desde España para hacer frente a los primeros gastos. En Rusia los puedes cambiar o en oficinas de cambio y bancos o directamente sacando dinero con tu tarjeta de crédito en cualquier cajero.

7. Clima en Rusia

La buena noticia es que el clima durante la celebración del Mundial es el más cálido del año en el país. Aunque también suele ser una época bastante lluviosa. Es aconsejable meter en la maleta una buena variedad de prendas, ya que los cambios de temperatura en pocas horas pueden ser notables.

Detalles sobre el Mundial

El partido inaugural del Mundial se celebra el 14 de junio a las 18:00 (hora local) y la final de la competición será el día 15 de julio a la misma hora. El resto de los partidos se pueden disfrutar en diversas franjas horarias.

En total son 64 partidos de fútbol los que se celebrará a lo largo de todo el Mundial de Rusia. 32 equipos lucharán por llevarse la famosa copa a casa. Esto lo harán en las 11 ciudades sede del Mundial: Moscú, San Petersburgo, Kaliningrado, Ekaterinburgo, Nizhni Nóvgorod, Kazán, Samara, Sochi, Rostov del Don, Saransk y Volgogrado.

Para viajar entre las diferentes sedes del Mundial de Rusia hay que tener en cuenta que las distancias son bastante largas. La mejor opción es el avión, aunque también es posible recurrir al tren de alta velocidad, el tren nocturno o al autobús.

Por su parte, los desplazamientos en el interior de cada ciudad son gratuitos en transporte público, para quienes tengan el FAN ID. En seis de las ciudades hay metro, que es la opción más recomendable para moverse durante la competición. Además, el tranvía, autobús o taxi también son una buena idea de desplazamiento.

Puedes obtener mucha más información práctica para viajar al Mundial de Fútbol de Rusia 2018 en esta guía.

