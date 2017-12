Así será el Meliá de Dubái, un hotel de lujo en el edificio Opus

Enlaces relacionados PALM360, un rascacielos en la famosa isla de Palm Jumeirah

Meliá Hotels International continúa con la expansión de su marca de lujo, 'ME by Meliá', y abrirá a finales del próximo año 2018 su establecimiento 'ME Dubai', que contará con 93 habitaciones, una ultra-lujosa 'Suite ME' y 98 apartamentos con servicios, distribuidos en 19 plantas

Será el primer hotel ME en Oriente Medio, y por ello la compañía ha elegido el impresionante edificio Opus, el primer proyecto hotelero de Zaha Hadid y que está siendo desarrollado por la empresa inmobiliaria Omniyat. Se trata de un edificio de 95 metros de altura con más de 20.000 metros cuadrados y compuesto por dos torres separadas que se conectan dejando un vacío central y unas vistas espectaculares.

Situado en el corazón del prometedor distrito de Burj Khalifa, este edificio se ha convertido en el nuevo icono arquitectónico de Dubai y ofrecerá a los huéspedes del hotel y residentes de los apartamentos un viaje experiencial. El hotel completará su oferta con una rotunda apuesta gastronómica basada en 15 restaurantes incluyendo ROKA, el restaurante contemporáneo japonés robatayaki.

Actualmente la marca 'ME by Meliá' está presente en Miami, Milán, Londres, Ibiza, Mallorca, Madrid y Cabo, y espera próximas aperturas en Sitges en 2018 y en Barcelona en 2019. Esta marca de Meliá se destina a "invitados cultos y de moda impulsados por nuevas experiencias y oportunidades. La marca se ha construido sobre la base de un servicio de primer nivel, y ME Dubai no será una excepción", explica la compañía.

Contenido patrocinado

Otras noticias