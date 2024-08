José Ribagorda se despide en 'Informativos Telecinco' con una dura confesión: "Gracias por vuestra confianza"

José Ribagorda, presentador de fin de semana de Informativos Telecinco, sorprendió este sábado al dedicar los Informativos de mediodía a su suegra Mariló, que ha fallecido recientemente.

"Este fin de semana vamos a tener una espectadora menos porque se ha ido para siempre mi querida suegra", comenzó explicando el presentador. Asimismo, el periodista confesó que si su suegra no le daba el visto bueno al informativo, él no se quedaba tranquilo. "Les voy a confesar una cosa, hasta que ella, que es esposa de un grandísimo presentador de informativos como fue José Antonio Silva, no me decía que le había gustado el informativo, yo no me quedaba tranquilo", señaló Ribagorda.

Así las cosas, antes de finalizar su intervención y dar paso a los deportes, el presentador sentenció visiblemente emocionado: "Este informativo ha estado dedicado a ella. Descansa en paz, querida Mariló".

José Ribagorda mantiene una relación con la periodista Loles Silva desde 1990. Tras más de dos décadas de noviazgo, el dúo de periodistas pasó por el altar en 2019. Su hija Alexia, que por aquel momento tenía 11 años, se encargó de llevar las alianzas sobre una de las gorras de piloto de su abuelo paterno, José Antonio Silva, que falleció en 1997.