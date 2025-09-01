Nestlé anuncia nuevo CEO tras la destitución de Laurent Freixe por una relación con una subordinada

La multinacional suiza Nestlé vuelve a ocupar titulares, esta vez por una decisión empresarial que combina cuestiones de gobernanza con un trasfondo personal. A pocos meses de que Pablo Isla asuma la presidencia de la compañía, el grupo ha nombrado a Philipp Navratil como su nuevo consejero delegado, tras la destitución inesperada de Laurent Freixe, uno de los ejecutivos históricos de la firma.

Nestlé explica en un comunicado que la salida de Freixe, con casi 40 años de trayectoria en la compañía, responde a los resultados de una investigación interna que reveló una relación romántica no declarada con una subordinada directa, lo que supone una vulneración del código de conducta empresarial.

"Ha sido una decisión necesaria. Los valores y la gobernanza de Nestlé son pilares fundamentales de nuestra compañía. Agradezco a Laurent sus años de servicio", señaló el presidente del consejo de administración, Paul Bulcke.

El nombramiento de Navratil representa una transición con rostro interno. El directivo comenzó en Nestlé en 2001 como auditor y ha desarrollado gran parte de su carrera en la empresa. Ha liderado distintas áreas de negocio en América Latina y en la división global de café, con un papel clave en Nespresso, y desde principios de este año formaba parte del consejo ejecutivo.

La llegada de Pablo Isla, ex presidente de Inditex, a la presidencia, prevista para Abril, se producirá en un contexto de cambios relevantes en la cúpula directiva. Isla, reconocido por su exitosa gestión al frente del gigante textil, tendrá como uno de sus primeros retos consolidar la estabilidad de Nestlé tras esta crisis de reputación y reforzar la confianza en los estándares éticos de la compañía.