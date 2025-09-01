Los hijos de Manuel de la Calva recuerdan a su padre, integrante del Dúo Dinámico, una semana después de su muerte: "Descolocados y con muchísimo dolor"

El pasado martes 26 de agosto al mediodía falleció el cantante y compositor Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico, y una figura única en el panorama musical de nuestro país. Acompañado por su familia, murió a causa de una fibrosis pulmonar a los 88 años. Este lunes, unos días después de la pérdida del artista, sus hijos Vicky y Dani lo recuerdan, destacando la influencia que tuvo en sus vidas y en la música española.

"Estás descolocado, con muchísimo dolor, pero ves esas muestras de cariño y la emoción de la gente. Lo mucho que nos han escrito para decir 'se ha ido mi juventud', 'los momentos más bonitos de mi vida eran con la música de tu padre'. Sobre todo se ha repetido mucho 'me han hecho muy feliz'", ha admitido este lunes su hija Vicky en el plató de Y ahora Sonsoles.

Sobre si pudieron despedirse del artista, su hijo Dani ha reconocido que estuvieron acompañando a su progenitor durante la enfermedad de principio a fin. "Se fue en paz", ha manifestado.

Por su parte, Vicky ha destacado la entereza de su padre, quien no expresó su malestar a pesar de sus dolencias. "A mi me da la impresión que, como no se quejaba nunca, no lo llegó a transmitir. Yo estuve comiendo con él el martes anterior y normalísimo. Hablé con él la tarde anterior justo antes de que tuviera que llevarlo al hospital. De repente, subí corriendo a un avión y a la hora falleció", ha señalado.

Un ícono de la música española

Manuel de la Calva, junto a Ramón Arcusa, conformó el legendario Dúo Dinámico, dejando una huella imborrable en la historia del pop español. Con más de seis décadas de trayectoria, sus canciones como Resistiré, Quince años tiene mi amor y Perdóname se convirtieron en la banda sonora de varias generaciones.