Rita Maestre anuncia el nacimiento de su segunda hija: "Ya está aquí. ¡Feliz!"

La portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid ha dado a luz a su segunda hija. Ella misma lo ha anunciado a través de sus redes sociales con una imagen de la manita del bebé, que duerme plácidamente en su cuna: "¡Ya está aquí! Feliz, feliz, feliz", ha escrito. Además, la política agradece el trato y el cuidado recibidos en el hospital 12 de octubre, donde ha venido al mundo su pequeña, y aprovecha para lanzar una divertida pregunta a sus seguidores: "Pregunta para quienes también nacisteis en agosto, ¿cómo se resuelve lo de los cumples?".

Rita Maestre llevaba días preparándose para la llegada de la niña, que ha superado la fecha prevista de parto. "Pues así seguimos: a ver si entre paseo y parque la nueva ciudadana se decide salir, que ya estamos fuera de cuentas y se está haciendo larguísimo", decía el pasado martes.

La politóloga contrajo matrimonio con el escritor Manuel Guedán en septiembre de 2018. Lo hicieron a través de una ceremonia civil y muy íntima en la localidad toledana de Lucillos, concretamente en La Badía, una de las fincas más populares de la zona que, con 30.000 metros cuadrados, ofrece piscina, varios salones, campo de fútbol y dos casas independientes para invitados. Entre los invitados destacaba Manuela Carmena, entonces alcaldesa de Madrid. En abril de 2023 dieron la bienvenida a su primera hija, Jana, que ahora se convierte en la mayor de la casa.