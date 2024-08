Perfumes sin alcohol que sí son aptos para el verano: las fragancias de The Water Brand y Maison Sybarite

El calor extremo está ya aquí. Estos días buscamos refrescarnos de todas las maneras posibles, también a través de los perfumes. Buscamos olores frescos y limpios, que nos hagan sentir como recién salidos de la ducha. Sin embargo, estos días de sol intenso debemos tener cuidado con los ingredientes de nuestros perfumes porque la reacción del alcohol con el sol puede producir irritaciones o manchas en la piel.

Por eso, hay casas de perfumería que se han esforzado en encontrar fórmulas sin alcohol para que las personas de piel sensible puedan disfrutar de aromas adultos, más allá de las típicas colonias de bebé. Una de ellas es The Water Brand. Su nombre es toda una declaración de intenciones. No en vano, su creadora, Audrey Limbioul, inició el proyecto precisamente por la dificultad que tenía ella misma de encontrar perfumes con aromas atractivos que no irritaran su piel. Esa necesidad y su trayectoria en el mundo de la perfumería le llevaron a crear una fórmula a base de agua de calidad y duradera en piel, una de sus máximas.

En la actualidad esta marca española comercializa tres aromas diferentes y ya está trabajando en el cuarto, para el que se ha inspirado en las diferentes facetas del amor y que tendrá la rosa como nota principal. Para el verano, su fragancia de cabecera es Trópica. Un aroma que la casa describe como "una radiante brisa tropical de verano". Trópica abre con las notas frescas del pomelo combinadas con el dulzor de la piña, para dar paso a un sensual jazmín Sambac y coco cremoso y cerrar con una base de vainilla y la cálida madera del sándalo. Precio: 45€/50ml.

Otra opción para disfrutar de los beneficios de los perfumes a base de agua sin renunciar a una variedad de aromas complejos es Maison Sybarite. Inspirados en el lujoso estilo de vida hedonista de los habitantes de Sybaris, en la antigua Grecia, esta casa de perfumes cuenta con cinco fragancias diferentes. En ellas, conjugan especias y hierbas aromáticas junto con maderas nobles de calidad para crear grandes obras maestras olfativas.

Uno de los perfumes más adecuados para verano por su frescura es Spicy Calabria. La casa lo describe como "un verdadero paraíso de frescura, verde profundo y risueño". Una salida refrescante de bergamota, jengibre, lima y ajenjo, con una transición de lirio, oud y pimienta negra para llegar a una base de pachulí, madera de cedro y ládano. Una combinación duradera que evoca verano. Precio: 160€/ 75ml.

Caña de azúcar orgánica, ética y responsable

La casa francesa Hermética también apuesta por los perfumes sin alcohol. En su caso, la formulación a base de agua se elabora a partir de una molécula producida a partir de caña de azúcar orgánica, ética y responsable, que no solo hace las fragancias duraderas en piel, sino que promete ser nutritiva. Uno de sus perfumes más adecuados para verano por su frescura es Pomeloflow. Lanzado en 2023, se trata de un aroma vibrante, en el que predomina un cítrico chispeante y duradero gracias a la combinación del pomelo con el ruibarbo y un toque de jazmín egipcio, vetiver y almizcle de fondo.

Otro de los clásicos de la marca es Peonypop, un aroma floral en el que la esencia de peonía y de rosa se realzan con la presencia del almizcle, mientras que la nota de frambuesa le otorga un toque de dulzor. 165€/100 ml.

Más allá de estas perfumerías nicho, grandes casas de perfumes también se han rendido a los perfumes a base de agua y han lanzado sus propuestas para las pieles más sensibles. Es el caso de Hermés y Dior. La primera se ha centrado en el público masculino con la versión al agua de su clásico Terre de Hermés. En esta ocasión, la marca de lujo ofrece una versión en espray corporal del eau de toilette. Una bruma refrescante que aúna el vigor de los cítricos y la pimienta, con una nota mineral de sílex y una base de cedro. Precio 82€/100ml.

Dior, por su parte, opta por el público femenino con J'adore Parfum d'eau. Un concentrado de agua y flores, en el que las notas solares del jazmín Sambac se combinan con las notas de la magnolia de China y el olor chispeante del neroli. Una interpretación refrescada del J'adore original. Precio: 164€/100ml. Todos ellos presentan la ventaja añadida de que el aroma se aprecia desde el primer momento y no ese olor a alcohol que despiden algunos perfumes en su salida. Además, pueden utilizarse para perfumar el pelo sin miedo a estropearlo.