El preocupante aspecto de Alberto de Mónaco en su viaje a Francia sin Charlene: manchas rojas en la piel

Alberto de Mónaco acudió este jueves al 80 aniversario del desembarco de Provenza, donde se homenajeó a los combatientes. A diferencia de en sus últimas apariciones en los Juegos Olímpicos de París, el príncipe asistió sin la compañía de su mujer Charlene y con unas llamativas manchas rojas en la frente.

Tal y como ilustran las instantáneas, Alberto de Mónaco tiene siete manchas rojas repartidas por toda la frente y de momento no se ha confirmado el motivo de su lesión urticaria.

"En las fotografías tomadas destaca especialmente una cosa: las enormes manchas rojas que Alberto tiene en la frente, que no se habían visto en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París apenas cuatro días antes. ¿Pero qué hay detrás de esto? ¿Presión arterial alta, picaduras de insectos, lesiones, una reacción alérgica o una quemadura solar? Esto aún no se sabe. Aunque el hombre de 66 años claramente no intentó ocultar el cambio de piel, tampoco hizo más comentarios al respecto", escriben desde el medio alemán Bunte.

Hay que recordar que Alberto de Mónaco fue intervenido por un problema de piel en dos ocasiones. La última fue en 2021, cuando se eliminó varias manchas en la nariz, la nuca y la frente, tal y como él mismo contó en el canal RTL4. En 2014, ya se sometió a una cirugía preventiva cuando le extirparon una mancha benigna.