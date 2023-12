BBVA entra por primera vez en el 'Top 10' de Ecotrader

7/12/2023 - 18:36

Junto a Arcelor, ocupan los lugares de Cellnex y Solaria

Cotizaciones BBVA 8,46 -1,74% ARCELORMITTAL 23,58 -0,04%

El Top 10 por Fundamentales de Ecotrader es una herramienta que recoge semanalmente las 10 mejores recomendaciones de la bolsa española dentro de aquellas que tienen un seguimiento suficiente, con los datos que recoge FactSet. Esta herramienta nació a comienzos de 2016 y, desde entonces, ha pasado una gran parte de las cotizadas nacionales. Pero una de las más grandes no lo ha hecho nunca: BBVA. Hasta ahora. Y es que la última revisión de la cartera ha supuesto la entrada del banco por primera vez y la vuelta de ArcelorMittal después de solo tres semanas. Estos dos valores ocuparán los lugares vacíos que dejan Cellnex y Solaria.

BBVA está firmando su mejor año en bolsa desde 1997, con un rebote de más del 50% que la deja como el tercer valor más alcista de todo el Ibex en lo que va de año, solo superado por Inditex y Rovi. Merced a esta revalorización, sus títulos ya están cotizando en zona de máximos no vistos desde 2015.

¿A qué se debe este buen momento del sector en general y de BBVA en particular? Aquí se cruzan dos factores. Uno general del sector y otro particular de BBVA. El primero de ellos bebe de las fuertes subidas de tipos que el BCE ha realizado durante el último año y medio y que automáticamente eleva la rentabilidad del negocio bancario. En el caso de BBVA, obtiene una rentabilidad adicional gracias a su exposición a otros mercados más rentables, especialmente el mexicano.

"BBVA disfruta de un buen momento en resultados y rentabilidad, con la morosidad contenida y exceso de capital", explican en Renta 4. "En el tercer trimestre, la actividad comercial en México y la expansión de márgenes en España compensan el esfuerzo en provisiones y la debilidad en Turquía", agregan. Además, ha confirmado el guidance 2024 que elevó en agosto, consistente en un RoTE de entre el 15 y el 20%, crecimiento del valor contable más dividendos del 15% y una ligera mejora en eficiencia sobre el 42%.

Su entrada en cartera se produce de la mano de una antigua conocida de la herramienta, la acerera ArcelorMittal, que vuelve a la cartera tres semanas después de su marcha con un potencial alcista superior al 30% de cara a los siguientes 12 meses.

El aval de esta decisión hunde sus raíces en un consenso de mercado que aconseja en su mayoría tomar posiciones en ella. "Tengo muy claro que en cuanto termine la consolidación que atraviesan sus títulos, lo más probable es que despliegue otro movimiento alcista que consiga marcar nuevos máximos crecientes sobre los 33 euros", explicaba recientemente Joan Cabrero, analista técnico y estratega de Ecotrader, que destaca la zona de los 19-20 euros, como la base de esta consolidación y los 15-16 euros, como el nivel de máximo riesgo de caída.

Desde Deutsche Bank "no descartan la participación de ArcelorMittal" en una operación corporativa que involucre a US Steel, que está en conversaciones para la adquisición de toda la empresa o de activos individuales. Además, aseguran que pese a que la siderúrgica cotizada en España (entre otras plazas) no esté entre las favoritas en este baile corporativo, "se convertiría en un claro beneficiario de la subida de precios en el mercado norteamericano y podría arrebatar cuota de mercado al nuevo líder del mercado estadounidense (el que formarían la principal candidata a comprar, Cleveland Cliffs, y US Steel), dadas las preocupaciones antimonopolio que podrían surgir".

Cellnex deja ganancias del 35% en cartera

La entrada de BBVA y de ArcelorMittal en el Top 10 de Ecotrader tiene como principales sacrificadas a Solaria, que entró hace tres semanas a la herramienta y a Cellnex, en cartera desde el 26 del octubre. Ambas saldrán de la herramienta de Ecotrader dejando ganancias en el bolsillo de quien haya replicado esta estrategia superiores al 35% en el caso de la 'teleco' y del 8% para la empresas de energías renovables.