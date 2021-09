Niveles donde comprar las FAANG en una corrección de Wall Street

El alcance de la importante zona de resistencia que presenta el Nasdaq 100 en los 15.500-16.000 puntos (máximos en los 15.700), que es donde se encuentra el techo del canal que viene acotando a la perfección las subidas desde septiembre del año pasado, hace que desde hace semanas la recomendación sea más un mantener que un comprar bolsa.

No me he cansado de repetir que en ese entorno de resistencia de la tecnología norteamericana la ecuación rentabilidad riesgo no es que fuera mala sino que la llegué a calificar como malísima, máxime cuando esa resistencia ha sido alcanzada con una sobrecompra similar a la que presentaba el Nasdaq 100 en septiembre de 2020 y superior a la que mostraba en febrero de este año, que son el origen de las últimas dos fases de corrección que provocaron caídas de dos dígitos antes de que se retomara la impecable e incuestionable tendencia alcista que define el principal índice tecnológico en todos los plazos relevantes para trading en tendencia.

Sigo entendiendo que para comprar hay que esperar pacientemente a que se forme una corrección de al menos parte del actual y último movimiento alcista que tuvo su origen a mediados de mayo cuando cotizaba el Nasdaq 100 en los 13.000 y que todo apunta a que podría haber encontrado techo temporalmente en los 15.700 puntos. Es ahí, cuando podremos buscar ventanas de compra en aquellos títulos que hayan mostrado mayor fortaleza previamente, como es el caso de las FAANG (el acrónimo que engloba a Facebook, Amazon, Apple, Netflix y la matriz de Google, Alphabet), en el que quiero añadir a Microsoft.

A continuación, hago un repaso de los niveles en los que se podrían poner órdenes de compra en esos gigantes tecnológicos, que probablemente sean alcanzados en cuanto se forme esa corrección. La recomendación es situar esas órdenes y desconectar del mercado norteamericano hasta que se elimine la sobrecompra y se forme ese ajuste, que más pronto que tarde tomará cuerpo.

Facebook: precio de compra entre 350 y 330 dólares

En el caso de Facebook, que durante los últimos meses ha mostrado una fortaleza envidiable, que ha ido de perlas para la estrategia de compa que recomendé abrir a finales de febrero cuando cotizaba en torno a los 260 dólares, la idea es aumentar / comprar si corrige al menos un 23,60% de Fibonacci del último tramo alcista que inició a comienzos de año desde los 244 dólares. Hablo exactamente de los 350 dólares. Entre este nivel y los 330 dólares, que supondría un ajuste mayor del 38,20%, la recomendación es comprar.

Amazon: si cae a 3.200 dólares es un regalo

Cuando un título que define una impecable e incuestionable tendencia alcista, como es el caso de Amazon, forma una corrección de doble dígito, estamos ante una inmejorable oportunidad para buscar una ventana de compra para subirnos a esa tendencia. En el caso de Amazon la caída que inició en los 3.773 dólares llegó a alcanzar la zona de soporte de los 3.170 dólares, que son los mínimos de junio. Eso supuso una corrección de casi un 16%, que en su momento ya califiqué como un verdadero regalo de Navidad avanzado. Si vuelve a ese entorno de los 3.170/3.200 compren sin dudarlo.

Apple: directriz alcista en los 137

A lo largo de los últimos meses la cotización de Apple se está moviendo dentro de una figura triangular en forma de cuña ascendente cuyo techo que duiscurría por los 157 dólares fue alcanzado a comienzos de septiembre. Desde entonces corrige posiciones y todo apunta a que podría dirigirse a buscar la directriz alcista de esta cuña ascendente, que actualmente aparece por los 137 dólares, pero que dependerá de la velocidad y verticalidad de la caída ya que es dinámica y por tanto se mueve con el paso del tiempo. En torno a los 135-140 dólares sitúen órdenes de compra.

Google es la más fuerte

Con Google estamos hablando del título más fuerte entre todas las FAANG, pero para comprar y subirnos a su potente tendencia alcista la sugerencia es esperar a que alcance de nuevo la directriz alcista que viene guiando las subidas durante los últimos meses, que discurre actualmente por la zona de los 2.670-2.700 dólares.

Netflix: esperen 'throw back' a los 560

A lo largo de los últimos meses la cotización de Netflix se mueve a la perfección dentro de un canal del que ya les he hablado en multitud de ocasiones, tanto cuando la cotización se encontraba en la base y zona de soporte del mismo, como cada vez que se ha aproximado al techo y zona de resistencia. Desde el techo del mismo, que discurría por la zona de los 620 dólares, se está formando una caída que dudo que vaya a buscar la base del canal que discurre por los 500 dólares. Si forma un throw back o vuelta atrás a la antigua resistencia, ahora soporte, de los 560/570 dólares sería una oportunidad para los rezagados para comprar Netflix.

Microsoft: un regalo si cae a los 280 dólares

Si en próximas sesiones Microsoft pierde soportes de 294,50 dólares el título confirmaría un pequeño patrón de giro bajista en forma de doble techo que advertiría de caída a los 280 dólares, que es una zona que coincide además con la directriz alcista que viene guiando los ascensos de medio plazo. Verdadero regalo si retrocede a ese soporte.