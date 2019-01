2019, un calco de 2018: Habrá menos debuts bursátiles, pero serán más grandes

Con apenas tres días transcurridos de 2019, las primeras estimaciones y vaticinios de cara a los siguientes doce meses no se han hecho esperar. Y, como no, en el mercado de salidas a bolsas no podía ser de otra manera. Según el último estudio de EY, las previsiones a nivel global apuntan a un capital captado igual o superior al registrado en 2018. Sin embargo, el número de OPV podría estar por debajo del registrado durante este ejercicio -entre 1.150 y 1.300 empresas, calculan-.