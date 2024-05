Momento de estrategias agresivas más que direccionales

Esta semana, Wall Street ha puesto sobre la mesa un póquer de ases: el Dow Jones Industrial, el S&P 500, el Nasdaq 100 y el Nasdaq Composite han alcanzado nuevos máximos históricos. Este fenómeno es analíticamente todo menos bajista e invita al optimismo respecto a la posibilidad de que esta racha alcista y desmadre a la americana continúe. Sin embargo, operativamente no estoy tan seguro de que sea el momento adecuado para comprar, ya que esto implicaría ir detrás de los precios, y eso rara vez resulta bien.

Con la exposición recomendada a bolsa que tenemos en Ecotrader, en torno al 70%, me siento cómodo y no considero necesario aumentarla hasta el 80-85%, que es el límite superior que suelo recomendar en los mejores momentos del mercado. En las próximas semanas, temo que podrían continuar las oscilaciones y que aún podríamos experimentar algún que otro susto, ya que la evolución del EuroStoxx 50 está siendo muy similar a la del año pasado.

Pueden ver en el gráfico que les adjunto que, en abril de 2023, al igual que en el pasado mes de abril, la principal referencia europea estableció un techo temporal en su tendencia alcista alrededor de los 4.410 puntos (actualmente en los 5.121). Desde ese momento, se movió lateralmente durante trece semanas antes de superar esa resistencia. Actualmente, llevamos solo siete semanas en esa misma dinámica. Después de esas trece semanas, logró romper la resistencia, y cuando todo indicaba una continuidad alcista, se produjo una corrección del 10% hasta los 4.000 puntos, que fueron los mínimos de octubre. En ese momento, entonces sí, tuvimos una oportunidad inmejorable para comprar bolsa nuevamente, iniciándose un movimiento alcista que, hasta ahora, ha tenido dos impulsos de los tres habituales en este tipo de alzas.

Menciono esto porque, si vemos nuevos máximos anuales, probablemente estemos ante ese tercer impulso, que podría ser el último antes de una corrección. Esta es la corrección que sugiero esperar antes de recomendar comprar fuertemente renta variable europea nuevamente. Ese impulso podría buscar en el mejor de los casos la zona de los 5.500 puntos, que son los máximos que marcó el EuroStoxx 50 en el año 2000, sin ajustar el gráfico por dividendos.

Con esto no quiero decir que no se puedan diseñar estrategias, pero en estos momentos de mercado, soy más partidario de realizar operativas agresivas que busquen rentabilidades rápidas en poco tiempo, en lugar de compras con un horizonte de medio o largo plazo. Para esto último, sigo esperando una corrección relevante en las bolsas, de al menos un 10% desde el último máximo, algo que aún no hemos tenido. Puestos a pedir, me encantaría que esa corrección tuviera lugar sin que antes el EuroStoxx 50 alcance los 5.500 puntos.