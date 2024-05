Cinco oportunidades de trading en acciones chinas

La gran bolsa asiática ha sufrido una corrección en los últimos meses

En un mundo del todo globalizado, los inversores cada vez son más conscientes de que hay que buscar oportunidades fuera de sus fronteras para diversificar sus carteras y maximizar sus rendimientos. En este contexto, la Bolsa de Valores de China debería ser uno de los destinos en los que buscar opciones de inversión, máxime cuando durante los últimos meses la renta variable del país del sol naciente ha experimentado una profunda e intensa corrección, que podría haber finalizado si atendemos a las pautas de giro alcista que se detectan entre sus principales indicadores y valores directores.

China, con una población de más de 1.400 millones de personas y una economía en constante expansión, ha experimentado un desarrollo económico sin precedentes en las últimas décadas. A pesar de que este crecimiento se ha ralentizado eso no significa que no podamos encontrar oportunidades en uno de los mercados financieros más grandes y dinámicos del mundo.

Además, la Bolsa de China ofrece una amplia gama de sectores industriales, desde tecnología hasta servicios financieros, pasando por manufactura y consumo. Esta diversidad sectorial proporciona a los inversores la oportunidad de aprovechar las tendencias emergentes y posicionarse en industrias clave para el futuro crecimiento económico de China y, por ende, del mundo.

A continuación, exploraré algunos de los ADR chinos más atractivos para comprar desde el punto de vista técnico. Los ADR (American Depositary Receipts) son certificados negociables emitidos por un banco estadounidense que representan la propiedad de acciones de una empresa extranjera. Estas acciones extranjeras se mantienen en depósito en el país de origen y el banco emisor emite los ADR en Estados Unidos. Los ADR permiten comprar acciones de empresas extranjeras de una manera más fácil y conveniente, ya que se negocian en los mercados estadounidenses, como el New York Stock Exchange (NYSE) o el NASDAQ.

Tencent / Prosus

Días atrás les recomendaba fijarse en la ventana de compra que se había abierto en Prosus, compañía holandesa miembro del EuroStoxx 50, que es considerada como uno de los gigantes de los negocios por internet. Prosus tiene una participación de algo más del 30% en la china Tencent, que es el mayor fabricante de videojuegos del mundo y dueña de WeChat y algunas de las aplicaciones más populares de China.

Por tanto, no me sorprende que la estructura de la curva de precios de Prosus se asemeje mucho a la de Tencent. El potencial que tiene Tencent en próximas fechas es alcanzar los máximos de enero de 2023 en torno a los 52,50 dólares, que se encuentran a un 12% de niveles actuales. Muy similar es el potencial de Prosus hasta resistencias análogas en los 36,50 euros.

Sin embargo, si alguien tiene acciones de Tencent o Prosus en cartera o decide comprar, debería buscar objetivos más ambiciosos ya que en caso contrario la ecuación rentabilidad riesgo no sería atractiva. El objetivo a buscar de cara a los próximos meses son los 50 euros en Prosus y los 100 dólares en la china Tencent, que se encuentran a un 50 y un 100% de distancia de donde cotizan ahora respectivamente. El stop o nivel que deberían de perder de cara a que se pusiera en jaque esta hipótesis alcista se encuentra en los 28 euros en Prosus y en los 38 dólares en Tencent. Si no asumen estos stop les sugiero esperar a que haya un recorte en próximas fechas, que habilite que la cotización esté más próxima a ese stop, para comprar.

Geely Automobile

Geely, el fabricante chino de automóviles, que el año pasado se alió con Renault y la petrolera saudí Aramco para crear un nuevo líder mundial en el desarrollo, producción y suministro de motores de propulsión híbridos y térmicos de alta eficiencia energética, sería otra de las opciones que les recomiendo.

En la curva de precios de Geely puedo observar un claro patrón de giro alcista en forma de doble mínimo en los 18,85 dólares, que plantea que este nivel se ha convertido en el suelo de la tendencia bajista que desarrollaba el título desde la zona de los 90 dólares, que son los máximos que alcanzó a comienzos de 2021.

Buscando que en próximos meses recupere al menos un 23,60 o un 38,20% de esta caída de los 90 a los 18,85 dólares, lo cual supondría asistir a alzas hacia los 34 y los 45 dólares, se puede comprar con stop en los 21,75 dólares. Esos objetivos se encuentran a un 40 y un 75% de distancia. El stop está a un 15%. Por tanto, la ecuación rentabilidad riesgo no es para nada mala.

Baidu

En la búsqueda de opciones de inversión en el mercado chino, ¿qué mejor opción que el motor de búsqueda chino Baidu, que podría haber alcanzado un importante nivel de soporte en los 94 dólares? Esto no me sorprende, considerando que durante meses su cotización se mantuvo dentro de una cuña descendente, que suele ser un patrón de reversión alcista. La ruptura de la línea de tendencia bajista de esta cuña sugiere una oportunidad de compra, con un stop agresivo ubicado en los 100 dólares, que corresponde al nivel inferior del gap abierto esta semana, o en los 94 dólares, que representan el soporte clave que no debería ser superado si esperamos un movimiento alcista hacia objetivos en los 160 dólares. Para aquellos que buscan una estrategia más agresiva, sugiero tomar ganancias en torno a los 125 dólares.

Ping An Insurance

Ping An Insurance es la compañía aseguradora más grande de China y recibe un peso importante dentro los índices del mercado asiático, como el FTSE China 50 y el HSCEI. Ping An tiene tres negocios centrales en su porfolio: los servicios de seguros, inversión y banca. Sin embargo, también destaca el interés del grupo en la adquisición y desarrollo de diversas plataformas fintech. Aunque sus operaciones son únicamente dentro del territorio de China, por su capitalización bursátil, Ping An es la segunda compañía en la industria a nivel mundial, superada únicamente por Berkshire Hathaway.

Técnicamente, lo que me llama la atención es que las caídas de los últimos años llevaron al título apenas hace tres semanas a los mínimos históricos del año 2016 en torno a los 8 dólares. Después de amagar con entrar en caída libre por debajo de los 8 dólares el título, algo que es muy típico antes de un giro alcista, el título ha establecido un suelo en los 7,50 dólares. Desde ahí confirmó la semana pasada un potente y amplio patrón de giro alcista en forma de doble suelo que invita a comprar con stop en los 7,50 dólares en busca de alzas hacia al menos los 12,35 y luego los 6-18 dólares, que se encuentran a un 20% y un 65% respectivamente.

Alibaba

Quiero terminar con Alibaba, una de las últimas novedades que ha entrado en la sección de ideas agresivas que hemos abierto para los lectores de elEconomista.es. La ruptura de la resistencia que presentaba Alibaba en los 78 dólares confirma un claro patrón de giro alcista en forma de cabeza y hombros invertido que invita a comprar agresivamente el título, considerado como el Amazon chino.

Manejando un stop agresivo en los 75 dólares, cuya pérdida supondría el cierre del hueco abierto al alza el pasado jueves, que es un hueco que a priori es de ruptura alcista y, por tanto, no debería de cerrarse, pueden comprar en busca de primeros objetivos en los 95-100 dólares.