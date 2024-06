Cuatro zafiros azules dentro del sector de 'retail'

El sector retail, o comercio minorista, es un sector económico que hace referencia a los encargados de proveer bienes y servicios al consumidor final. Básicamente, este sector es el puente directo entre los productos y servicios y el consumidor. Todas las tiendas que visitamos, desde el supermercado hasta librerías, forman parte de este vasto ecosistema. Su objetivo es ofrecernos una amplia variedad de productos y servicios, facilitándonos el acceso a todo aquello que necesitamos o deseamos.

A continuación voy a analizar las compañías del sector de retail que se encuentran dentro de la lista de zafiros azules, es decir, entre las candidatas a entrar en próximas revisiones del fondo asesorado por elEconomista Tressis Cartera ECO 30. Esas compañías son las que presentan los mejores fundamentales dentro de su sector.

Adidas

La multinacional alemana Adidas, fundada en 1949, que fabrica calzado, ropa y material deportivo, es la primera que quiero analizar ya que lidera actualmente la economía global como uno de los mayores proveedores de artículos deportivos. Técnicamente, llama la atención la fuerte caída de algo más del 70% que sufrió la cotización de sus acciones entre agosto de 2021 y octubre de 2022, que llevó al título de los 325 a los 92 euros.

Desde finales de 2022 la cotización de Adidas desarrolla una tendencia alcista que ya ha servido para recuperar el rango que corresponde el 61,80/66% de toda esa caída, tras alcanzar recientemente la zona de los 233-243 euros. A pesar de haber alcanzado una zona de resistencia tan importante como supone una recuperación del 61,80% de Fibonacci y el ajuste de 2/3 partes, que es una resistencia según la Teoría de Dow, no detecto ningún signo de agotamiento comprador que plantee la posibilidad de ver un techo en las subidas.

Todo apunta a que, consolidaciones al margen, Adidas tiene entre ceja y ceja el recuperar toda la caída desde los señalados 325 euros, que todavía daría margen de subida de casi un 40% desde niveles actuales. La recomendación es mantener al valor en cartera y si alguien quiere comprar agresivamente debería situar un stop de protección en los 220 euros, cuya cesión abriría la puerta al comienzo de un proceso de consolidación que serviría para digerir parte de las últimas y fuertes subidas. En tal caso lo mínimo que esperaría sería una caída a los 200 euros, que es donde abrió su último gran hueco alcista. En ese entorno sería partidario de comprar con una orientación de medio plazo.

JD Sports

JD Sports Fashion, comúnmente conocida como JD Sports, JD o JD Group, es el mayor distribuidor minorista británico de ropa deportiva. A comienzos de año sufrió una potente caída del 23% en la Bolsa de Londres, después de que la compañía revisara a la baja sus expectativas de resultados para el conjunto del ejercicio. El enorme hueco bajista que abrió desde las 155 GBP es el objetivo inicial que tiene en mente el título de cara a las próximas semanas.

Cerrar este hueco, para lo cual debería superar al cierre de una sesión las 155 libras, sería una clara señal de fortaleza que alejaría los riesgos bajistas y abriría la puerta a un contexto potencialmente alcista de cara a próximos meses hacia objetivos en las 233 libras esterlinas, que son los altos del año 2021, que se encuentran a un 70% de distancia. Operativamente, la recomendación es mantener al título en cartera mientras no pierda soportes que presenta en las 110 y 100 libras. Mientras ese rango de soporte no se pierda considero que hay que buscar objetivos en 233 libras.

JD Wetherspoon

Casi todo el mundo en el Reino Unido e Irlanda ha estado, en algún momento, en un pub de JD Wetherspoon. Se pueden encontrar en las calles principales de la mayoría de los pueblos y ciudades importantes, sirviendo cerveza y comida barata a una audiencia cautivada de estudiantes, compañeros de trabajo y bebedores. De hecho, pocas cadenas de pubs han logrado desarrollar una identidad tan fuerte y coloquialmente se les conoce como 'Spoons'.

Después de sufrir los bloqueos asociados por la pandemia de Covid, la cadena de pubs ha vuelto a tener números positivos y todo apunta a que ese retorno a la rentabilidad podría llevar al título a recuperar niveles donde cotizaba antes del Covid crash en 1800 libras esterlinas, lo que supondría doblar la inversión desde niveles actuales. Técnicamente, la recomendación es mantener y si alguien compra el título podría manejar un stop vinculado a que no pierda su directriz alcista que discurre por los 730 y 700 libras. Mientras no caigan estos soportes se pueden buscar objetivos iniciales en los 950 y luego los 1.400 libras esterlinas.

Victoria's Secret

Victoria's Secret es la cadena minorista de lencería más grande de los Estados Unidos, conocida por su marketing y marca de alta visibilidad. Técnicamente, todo apunta a que los mínimos que estableció en octubre del año pasado en torno a los 13,50 dólares han sido el suelo de la tendencia bajista que inició a finales de 2021 desde la zona de los 75 dólares. Con stop vinculado a que no pierda los 16,30 dólares no me parece mal comprar acciones de esta compañía, buscando como primer objetivo el cierre del hueco bajista que abrió desde los 25,65 dólares. Entre este hueco y los 30 dólares, que son los altos de este año y por donde discurre su directriz bajista, el título se va a jugar sus posibilidades alcistas a medio plazo. Superando esas resistencias el objetivo a buscar se encontraría en los 45-50 y luego los 75 dólares. Hasta esos objetivos hay un potencial del 100 y 180%.