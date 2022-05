Valero regresa a 'elMonitor' después de batir previsiones

La petrolera Valero retorna después de dos semanas a la cartera de elMonitor, ocupando el puesto de Visa, que ha visto como su recomendación de compra se deterioraba y ha perdido un 7% de su valor desde su entrada en la herramienta.

Desde JP Morgan han valorado positivamente los resultados que ha presentado la firma correspondientes al primer trimestre, presentados hace dos semanas. Su análisis ha incidido en que ha superado estimaciones de ganancias por acción. Dadas sus cuentas, esta entidad espera todavía mejores resultados para este trimestre.

Una visión que comparten en Barclays, quienes han señalado que Valero se está beneficiando de un alza de los márgenes de refino causados por la limitada oferta a pesar de que "las refinerías (incluyendo Valero) han estado destilando a máxima potencia debido a la fortaleza del margen del diésel desde el último trimestre de 2021".

En consonancia con esto, desde Bloomberg han afirmado que "los inventarios de producto, particularmente los de diésel, se mantienen bajos, y hay menos capacidad de refinación disponible para reponer los inventarios". Dada la situación, advierten de que los márgenes de refino se han disparado con cifras no vistas desde, por lo menos, 2015, a pesar de que, por ejemplo, en el caso de Valero, la demanda de producto a penas se ha recuperado de los niveles pre-pandemia.

Tanto Barclays como Bloomberg prevén un incremento de la demanda consecuente de la entrada del verano y los deseos de viajar.

Valero mantiene el comportamiento alcista en bolsa que mostraba la primera vez que entró en la cartera. Por ello, aunque el consenso de Factset le otorga una recomendación de compra, apenas tiene un potencial del 1,7% hasta alcanzar el precio objetivo de los expertos.

Rentabilidad petrolera

Con la reaparición de Valero, las compañías dedicadas a la actividad petrolera suponen ya un tercio de las quince empresas que conforman la cartera de elMonitor. Además son los valores de la cartera que más se han revalorizado junto con la farmacéutica AstraZeneca y la fabricante de chips Broadcom.

De media, las acciones de las petroleras han aumentado un 8,06% en la cartera. Shell ha sido la que más ha crecido, con un incremento del 11,4% de su valor desde mediados de marzo. Además, de las cinco, es la mayor por capitalización bursátil y por estimación de beneficios.

La que menos se ha revalorizado ha sido Schlumberger, que ha crecido un 4,61%, aunque es la petrolera con mejor recomendación de compra. Además, se ha mantenido desde el principio, a finales de enero, al igual que DiamondBack, que ha logrado un incremento del 9,8%. Por último, ConocoPhillips ha mejorado un 6,43% su valor desde que regresó el 27 de abril.

La media de PER (veces que el beneficio queda recogido dentro del precio de su acción) está en 9,7 veces, una décima superior al PER de Valero, de 9,6 veces. Las dos más antiguas, DiamondBack y Schumberger, obtienen respectivamente los PER más bajo y más alto. El de Diamondback en 5,3 veces su estimación de beneficios y el de Schlumberger 20,4.

Valero ha sido la que más ha mejorado su rentabilidad financiera (ROE) desde el año pasado, en 17 puntos, seguida por ConocoPhillips y Diamondback, ambas en 12,4 puntos, Shell en 7,5 puntos y, Schlumberger en 3,5 puntos.

Sus acciones logran máximo histórico

El pasado 4 de mayo las acciones de la empresa refinera superaron en un 3,68% su anterior máximo histórico, que había alcanzado el 4 de Junio de 2018. Es por esta razón que Valero es, con diferencia, la compañía petrolera con menor potencial de la cartera de elMonitor. A ConocoPhillips los analistas le dan un recorrido del 29%, a Diamondback del 25%, Shell del 23% y, finalmente, a Schlumberger del 11,5%.