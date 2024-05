Cinco valores que juegan la Champions de la Tecno-Agricultura

La industria agroalimentaria mundial está viviendo una auténtica revolución tecnológica. La arquitectura tradicional de las empresas, los procesos y en general la forma de entender la agricultura se ha transformado gracias a la digitalización y a la conectividad.

La tecnológicas bajo el apelativo de 'agrotech' son las que dan soporte y mejoran los procesos digitales vinculados a los sectores agrícola, ganadero y pesquero. Estos negocios de perfil tecnológico ofrecen servicios y soluciones para digitalizar e implantar nuevas tecnologías a la ganadería, agricultura y pesca, así como a los entornos rurales.

El concepto agrotech se aplica en los cuatro eslabones de la cadena agroalimentaria, es decir, producción, transformación, comercialización y distribución. Mi intención es analizar a las empresas que cotizan en Champions y que desarrollan este tipo de servicios digitales, apoyándose en la cuarta revolución industrial o tecnológica, utilizando tecnologías como Big Data, Inteligencia Artificial y otras herramientas como los drones.

Agco Corporation

AGCO Corporation (NYSE: AGCO), es una empresa de equipamiento agrícola, sucesora de las firmas Deutz, Allis, y con antecedentes en las empresas Fahr y KHD de Alemania. AGCO corporation es líder mundial en el diseño, fabricación y distribución de maquinaria y tecnología agrícola de precisión. Desde el punto de vista técnico nos encontramos ante un valor que lleva desde mayo de 2021, fecha en la que llegó a alcanzar los 140 dólares, en fase de digestión de la fortísima subida que nació en los mínimos de marzo de 2020 desde los 30,50 dólares.

Con el alcance de la zona de los 85 dólares el título llegó a corregir el 50% de esa alza de los 30,50 a los 140 dólares y todo apunta a que ese soporte ha sido el suelo de la digestión. En cuanto termine esta fase de consolidación considero que AGCO Corporation retomará su tendencia alcista y conseguirá superar los 140 dólares, lo cual habilitaría que entrara de nuevo en subida libre absoluta. Buscando este escenario recomiendo poner un pie en la zona actual de precios y el otro en cuanto supere los 130 o los 140 dólares. El stop más agresivo se podría vincular a los 98 dólares y el direccional en los 85 dólares.

Bioceres Crop Solutions

Bioceres Crop Solutions (Nasdaq: BIOX) es una empresa global que ofrece soluciones y tecnología para mejorar la productividad de los cultivos diseñados para permitir la transición de la agricultura hacia la neutralidad de carbono. Como sucede con Agco, las acciones de Bioceres también se encuentran desde marzo de 2021 consolidando posiciones de forma lateral en un movimiento que tiene visos de ser una simple pausa previa a mayores alzas que situarán al título en subida libre absoluta en cuanto superen los altos de 2021 en los 18 dólares. Buscando que supere su directriz bajista que discurre por los 14 dólares no me parece mal poner un pie ahora y el segundo en cuanto rompa esa resistencia.

Superando los 14 dólares todo apuntaría a un rápido ataque a los 18 dólares. Si buscan mayor seguridad podrían esperar a comprar a que supere los 14 dólares. Otra opción es poner un pie comprando si alcanza la base de la figura triangular que parece acotar la consolidación, que discurre por los 10,80-11 dólares. El otro pie en cuanto supere los 14 dólares.

Deere & Company

Deere & Company (NYSE: DE), más conocida por su marca comercial John Deere, es un fabricante de maquinaria agrícola de los más importantes del mundo. Su evolución técnica no es tan clara como las dos primeras compañías analizadas y en este caso me plantearía comprar solamente si sus acciones retroceden para ir a buscar apoyo en la zona de soporte de los 377 dólares, buscando que desde ahí se impulse al alza para atacar la resistencia creciente de largo plazo que discurre por los 455 dólares. El stop lo vincularía a que no perdiera los 350 dólares.

Tyson Foods

Tyson Foods (NYSE: TSN) es una compañía productora de carne de res, cerdo, pollo y alimentos preparados en más de 100 instalaciones en todo el mundo. En los Estados Unidos, se estima que el 20 por ciento del pollo, la carne de res y el cerdo del país proviene de las instalaciones de Tyson Foods. Desde el punto de vista técnico estamos delante de un título que desarrolla una clara tendencia alcista desde octubre del año pasado, fecha en la que alcanzó los 44 dólares, que fueron el suelo de la tendencia bajista que nació en los 94,50 dólares a comienzos de 2022.

El objetivo de este título es recuperar gran parte de esa caída y al menos deberíamos buscar que se dirija a recuperar el 61,80% de la misma, que serían niveles de 75 dólares. Hasta ahí hay un recorrido del 25%. No habrá nada que ponga en jaque esta subida mientras no pierda los 50 dólares, donde situaría el stop. Pueden comprar si asumen ese stop y en caso contrario esperen a que se aproxime a los 53 dólares.

Post Holdings

Post Holdings (NYSE: POST) es un holding estadounidense de bienes de consumo empaquetados con sede en St Louis, Missouri, con negocios que operan en las categorías de centro de tienda, refrigerados, servicios de alimentos e ingredientes alimentarios. De todas las compañías analizadas es la que presenta una mayor fortaleza, que muy probablemente le de vértigo a más de un inversor, pero hay que tener presente que en muchas ocasiones comprar fortaleza es mil veces mejor que comprar debilidad.

En el caso de Post Holdings puedo ver como a lo largo de las últimas semanas sus acciones cotizan lateral, consolidando la fuerte subida que llevó al título de los 79 a los 108 dólares. En cuanto concluya esta consolidación todo apunta a que el título proseguirá su tendencia alcista y logrará marcar nuevos altos históricos, prosiguiendo su subida libre absoluta, que es la situación técnica más alcista que existe. Compren con stop en los 94 dólares.