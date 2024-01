Relevo del streaming: Netflix deja sitio para Warner Bros

Accede a 'elMonitor' en el ejercicio en el que saldrá de pérdidas

Entra Warner Bros Discovery y sale Netflix

Consulta la cartera de 'elMonitor'

Warner Bros Discovery

Warner Bros acarrea unos ejercicios complicados desde que se formalizó su fusión con Discovery+. La acción resultante de esta operación cede casi un 60% en menos de dos años de vida ante las dificultades del grupo resultante para captar a nuevos suscriptores que consuman sus productos. La propia operación de fusión supuso registrar pérdidas en 2022 y los expertos adelantan que el 2023 también se cerrará con un resultado neto negativo (publica resultados del cuarto trimestre del 2023 el próximo 22 de febrero).

No obstante, su suerte cambiará al cierre del 2024, según baraja el consenso de mercado que recoge FactSet, para el que se presupone la vuelta al beneficio neto. Además, la acción de Warner Bros Discovery cuenta con un consejo de compra, algo que no se da en la actualidad en Netflix, cotizada rival. Y Warner también ofrecerá un incremento de la rentabilidad financiera (ROE) para el accionista este 2024 mayor que la ofrecerá su competidora sobre el parqué. Esto permite a Warner Bros entrar en la cartera de valores internacionales de Ecotrader, elMonitor, en el sitio de Netflix (véase apoyo) en un relevo de plataformas de entretenimiento y streaming.

La estrategia de Warner y Discovery pasaba por unificar su servicio y ofrecer un amplio catálogo de películas y series, con los casi 100 años de vida del icónico estudio de cine. Así la plataforma HBO pasó a llamarse Max (en España aún se llama HBO Max aunque está previsto que cambie de nombre este 2024) aunque el resultado se saldó con una sangría de suscriptores que superó el millón y medio de suscriptores. Al cierre del tercer trimestre del 2023 el total de suscriptores se situó 95 millones de usuarios en todo el mundo, cifra que el mercado considera que mantendrá al cierre del último ejercicio. Y para el 2024 se espera que se alcancen los 100 millones de suscriptores, según FactSet, que supondría un incremento del 5%. Esto supondría marcar un ingreso medio por usuario de 7,94 dólares.

Esto permitirá que la compañía cierre el año en curso con un beneficio neto de 38 millones de dólares que crecerá en casi veinte veces en 2025, constatando la recuperación según los expertos.

Otra de las posibles fortalezas de Warner Bros y Discovery en el medio plazo es su posible fusión o adquisición de Paramount, rumor que comenzó a circular en el mercado al conocerse un encuentro entre los directores ejecutivos de ambas compañías. "Esta unión permitiría reducir los costes e impulsar el beneficio neto del grupo resultante durante dos o tres años al crear uno de los catálogos más grandes de contenido streaming", explicó la analista de Needham, Laura Martín. Además, desde la firma consideran que Warner tendría menos problemas regulatorios a la hora de que se aprobase esta operación frente a Amazon y Apple, donde creen que existiría mayores incompatibilidades por monopolio.

Aunque Warner Bros Discovery salga de pérdidas en 2024, su escueto beneficio neto no permite comparar por PER (beneficio neto entre en el precio de la acción, en veces) a la compañía frente al resto de sector, por ser excesivamente alto. Netflix ofrece un PER en torno a las 30 veces y Walt Disney por encima de las 20, aunque ésta última como Amazon (por Amazon Prime) no tienen por actividad principal la distribución digital de contenido.

Netflix agota su potencial tras cerrar el 2023

Netflix publicó el pasado martes sus resultados del cuarto trimestre del ejercicio pasado y agradó al mercado al superar los 260 millones de suscriptores en todo el mundo. Sus ingresos también estuvieron por encima de las expectativas del mercado. Todo esto lleva a Netflix a subir en la semana más de un 12,5% que agota el potencial de su acción sobre el parqué, según FactSet. Otro aliciente más para buscar mejores opciones en Warner Bros Discovery.