First Solar entra en elMonitor con su mejor cartel de compra

Entra First Solar en la estrategia y sale Take-Two

La caída de los costes de financiación esperados en 2024 permitirá aumentar su beneficio de explotación en un 70%

Consulte la cartera de valores de elMonitor

Enlaces relacionados La industria solar europea rechaza los aranceles a los paneles chinos (5/12)

El 2023 ha sido un año complejo para todas aquellas compañías con un alto ratio de apalancamiento o para aquellas que sufren en un entorno de costes de financiación al alza. First Solar, compañía fotovoltaica estadounidense, ha sido una de ellas. Aunque la compañía no cuenta con deuda financiera neta (es decir, está en situación de caja) las continuas alzas de tipos de interés en el año y el discurso que imperó durante buena parte del ejercicio, el "más altos por más tiempo", provocó el desplome de los beneficios esperados de las compañías ligadas a las energías renovables y una merma en las inversiones previstas por ese aumento del incremento del coste de financiación.

Sin embargo, el 2023 llega a su fin con la expectativa puesta en un rápido recorte de tipos de interés a partir del primer trimestre del año que viene y eso da alas de nuevo a las cotizadas de la energía solar. Así, First Solar entra en la estrategia de valores internacionales de Ecotrader, elMonitor, con el mejor consejo de compra de su historia, según recoge FactSet, y con una rápida recuperación del beneficio para este mismo 2024.

De las treinta firmas de análisis que siguen la pista de First Solar, el 83% considera que es el momento de tomar posiciones en la fotovoltaica estadounidense y ninguna aconseja vender. A punto de saltar a enero, First Solar tiene un recorrido por delante del 32% hasta el precio objetivo de consenso a doce meses en los 227,8 dólares. "Los valores solares se han enfrentado a un alto escrutinio debido a la lenta demanda residencial en EEUU y las condiciones macroeconómicas desafiantes en general. En este contexto First Solar destaca por su exposición casi exclusiva a administraciones públicas", explicaron desde Barclays.

Las firmas de análisis consideran ahora que la compañía anotará al cierre del próximo ejercicio un beneficio bruto de explotación de 1.959 millones de dólares que no solo supondría anotar un máximo histórico, sino que estaría un 70% por encima de lo anotado en 2023. "First Solar sigue siendo una de las empresas con el balance más favorable para incrementar sus ganancias de manera sostenible y la que cuenta con menor riesgo asociado entre las estadounidenses de la energía limpia", apuntaron desde Morgan Stanley. Asimismo, el ebitda esperado para el 2025 superaría los 3.000 millones de dólares y un incremento del 55% respecto a su periodo anterior con lo que los expertos consideran que el traspié del 2022 (donde comenzaron a subir los tipos de interés tanto en la eurozona como en Estados Unidos) no volverá a darse en años próximos.

Desde JP Morgan recuerdan que la cartera de pedidos de la compañía sigue aumentando y se extiende ya hasta 2030. "La compañía señaló recientemente que la acumulación de pedidos y los precios constantes deberían permitir que las acciones se recuperen de las recientes caídas que se debieron, principalmente, a las preocupaciones sobre los desafíos de la industria", explicó el analista Mark Strousse.

Lo cierto es que su evolución en bolsa en 2023 no estuvo exenta de drásticos recortes como la inmensa mayoría de las tecnológicas estadounidenses centradas en las energías verdes a pesar de la recuperación de la recta final del año. Sin embargo, soportó las caídas mejor que sus pares estadounidenses además de que cotiza con una prima sobre el sector del 60% por PER (beneficio neto recogido en precio de la acción).

Sube un 26% con el 'rally' de la expectativa

El rally bursátil que arrancó al cierre de octubre estuvo propulsado por una expectativa de tipos de interés a la baja a partir del primer trimestre del 2024, como prevé el consenso de 'Bloomberg'. En este periodo, First Solar avanza más de un 26% llevado por el optimismo del mercado a unas mejores condiciones en el corto plazo. El índice de compañías de energías limpias de EEUU sube en este periodo un 21%.