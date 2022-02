Los propietarios demandan un servicio inmobiliario a la carta y por suscripción

Casi un 80% de los propietarios en España elegiría un servicio telemático o digital para vender su vivienda. Por su parte, un 45% de los españoles reconoce que las principales barreras con las que se pueden topar en la venta de un inmueble son la falta de tiempo y las dificultades del proceso, siendo más de la mitad de los propietarios los que decidieron vender en 2021 por cuenta ajena. Estas son algunas de las conclusiones de varios estudios realizados por Housell sobre la prioridad de la sociedad española a la hora de vender su casa.

Estos motivos llevaron a la proptech a lanzar Housell Flex hace poco menos de un año, en el que incluyen nuevas mejoras en la actualidad: "El servicio aúna lo mejor de vender por tu cuenta, con los beneficios de un servicio inmobiliario profesional", señalan desde la compañía. Según los datos de Housell, desde el lanzamiento del mismo uno de cada tres clientes ha optado por este servicio para vender su vivienda.

"Tras un año desde la puesta en marcha de Housell Flex, podemos decir que uno de cada tres clientes de Housell han contratado Housell Flex por la flexibilidad, autonomía y libertad que les ofrece un servicio a la carta como este para vender una casa como cada persona quiera y a un precio reducido. Además, al ser por suscripción y sin permanencia, se ha sabido adaptar a todo tipo de propietario: tanto al que tiene muy claro que quiere vender, como al que quiere tantear cómo está el mercado de cara a tomar una decisión final de venta", indica Guillermo Llibre, CEO de Housell.

Este servicio a la carta no tiene permanencia ni comisiones y permite al vendedor personalizar el servicio a su gusto de forma ágil, autónoma e independiente. Housell decide mejorar este servicio en 2022, con un nuevo ecommerce y Look and Feel, así como añadiendo un servicio de chat legal para resolver consultas legales sobre la venta de la casa; la creación del anuncio de la vivienda y retoque profesional de las fotos; la publicación del anuncio en los principales portales inmobiliarios; acceso a la app de Housell para poder gestionar la venta de tu casa; y un filtro de llamadas para que solo lleguen compradores de calidad.

Con el objetivo de adaptarse al vendedor, Housell Flex estrena tipos de planes o tarifas de contratación: "Desde una suscripción que se renueva mes a mes y sin permanencia, hasta planes que incluyen entre 3 y 6 meses de suscripción por 39 euros/mes. Tanto en el momento de la contratación, como más adelante a través de la app, se pone a disposición del cliente la opción de contratar packs de servicios inmobiliarios por si se requiere algún servicio extra (Pack Fotos, Pack Tour 3D o Pack Nota Simple)".

"El lanzamiento de Housell Flex hace tan solo diez meses, ha supuesto un gran cambio para nosotros. Hemos podido detectar que, cada vez más clientes, optan por escoger servicios personalizados y creemos que este plan, por suscripción y sin permanencia, es lo que buscan", explica Llibre.