¿Qué ventajas tiene que los fondos inviertan en vivienda de alquiler en España?

El crecimiento del mercado del alquiler en España, que todavía tiene por delante un importante recorrido, ha atraído hasta nuestro país a los conocidos como fondos institucionales. Grandes inversores que buscan proyectos a largo plazo con rentabilidades por debajo del 4%-5% y que quieren dar forma a importantes carteras de viviendas en alquiler.

Pero, ¿por qué es positivo que los fondos inviertan en alquiler residencial en España y qué ventajas tiene para los inquilinos?

Según lo explica Miguel Ángel Peña, CEO Residencial de Grupo Lar, "España tiene 21 millones de viviendas, siete millones son segundas residencias, 15 son primeras residencias. De eso el 20% está en alquiler y apenas un 3% está en manos de institucionales", un porcentaje que nos sitúa a mucha distancia de otros países europeos como Alemania o Francia, donde ellos representan la mayor parte del mercado.

Esta situación irá cambiando en los próximos años, ya que, según Jorge Roa, director de Alantra Investment Banking, "existe un importante apetito de estos inversores por el mercado del alquiler y que haya tanta liquidez supondrá un beneficio para el sector y también para el usuario de estas viviendas".

Los expertos consultados por este medio consideran que la ventaja más importante que supone la llegada de estos inversores es su capacidad para generar nueva oferta de calidad y en un segmento de mercado asequible. "España es un país que tiene entorno a 14 veces menos vivienda social y asequible en alquiler que la media europea y estos fondos vienen precisamente a invertir en esta tipología de vivienda", explica Javier Rodríguez, socio director de Azora responsable del Área Residencia, que asegura que este producto no puede ser promovido por capital privado particular.

Sin embargo, estos inversores tienen capacidad para ello y apuestan a largo plazo con el objetivo de "crear grandes edificios de alquiler a precios asequibles. Esto es precisamente lo que necesitamos para generar esa oferta asequible y son una parte muy importante de la solución a la accesibilidad a la vivienda de los jóvenes", apunta el directivo de Azora.

"Esa oferta es positiva porque además es de mayor calidad y ofrece mucho más servicios"

Por su parte, Esther Escapa, Head of Transactions AXA RE for Iberia Region destaca el hecho de que estas compañías "tienen la capacidad de poner mucho producto en el mercado", algo que no puede llevar a cabo un particular ni tampoco las administraciones públicas sin el respaldo privado. "Tienen la capacidad económica y también los conocimientos técnicos para colocar muchas viviendas de forma rápida, siempre y cuando la materia fundamental, que es el suelo, se les ponga a disposición", destaca la experta.

En este sentido, Francisco López, CEO & Founder de Almagro Capital, reseña que "esa oferta es positiva porque además es de mayor calidad y ofrece mucho más servicios", un factor muy importante si tenemos en cuenta que "el parque inmobiliario en alquiler en España está obsoleto".

Este aumento de la oferta es muy necesario para poner freno a la escalada de precios, que viene dada por una demanda que es mayor y que irá creciendo a lo largo de los años. Así, Ismael Clemente, CEO de Merlin, destaca que la consolidación de algunos de estos inversores en nuestro país da al mercado "profundidad y liquidez y, además, lo sofistica y le aporta competitividad, lo que es muy bueno para la economía".

"Permite que algunos inversores más pequeños no tengan que comprar ellos mismos el inmueble"

En cuanto a las ventajas más directas que puede suponer para los inquilinos, Jordi Argemí, CEO Adjunto de Neinor, destaca la profesionalización en la gestión de las viviendas. "Somos capaces de centralizar los servicios para que la experiencia del inquilino en la gestión de cualquier incidencia o necesidad sea positiva y se resuelva de forma rápida y fácil".

Por otro lado, José María Gómez-Acebo, head of Institutional investors de Urbanitae, destaca que la llegada de estos fondos "permite que algunos inversores más pequeños no tengan que comprar ellos mismos el inmueble y tomar posiciones en este sector a través de estos vehículos o plataformas de financiación con menores importes".