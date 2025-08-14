El Incasòl vende suelo a la cooperativa Fem Ciutat para construir 127 viviendas

El Incasòl ha vendido una parcela ubicada en Cerdanyola del Vallès (Barcelona) a la cooperativa Fem Ciutat para construir 127 viviendas de protección oficial (VPO). La entidad prevé invertir casi cinco millones de euros para realizar esta promoción en el nuevo distrito del Parc de l'Alba en Cerdanyola.
Este nuevo distrito contará con 5.000 viviendas, la mitad de las cuales se proyectan con protección oficial, y será la mayor zona urbana de nuevo cuño en el sur de Europa.
Con una superficie de 408 hectáreas, este distrito se ubica cerca del Sincrotrón ALB y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), dos instituciones académicas de referencia internacional. Este distrito se concibe como un espacio innovador con conexiones a Barcelona y su entorno.
Fem Ciutat prevé iniciar las obras en la parcela adquirida a finales de este mismo 2025. Previamente, Fem Ciutat y Llau Unió Catalonia ya habían adquirido una parcela adyacente, donde se prevén 283 viviendas protegidas, todas destinadas a la vivienda.
Con esta colaboración, ambas cooperativas quieren facilitar el acceso a la vivienda asquible y fortalecer el desarrollo residencial del territorio.
Fem Ciutat es una cooperativa con una larga trayectoria en la promoción de vivienda protegida, nacida en 2015 tras la fusión entre PROHA y Projecte Habitat 2000. Actualmente, ofrece más de 5.000 pisos en diferentes municipios catalanes.