La vivienda modular consigue ahorrar costes y ganar en eficiencia

La construcción es un sector considerado esencial para la sociedad ya que la vivienda es un derecho garantizado por la Constitución y la arquitectura es esa ciencia que se dedica a diseñar los mejores ambientes para garantizar que dicha vivienda sea acogedora, sostenible y eficiente. Antiguamente el concepto de vivienda era muy cerrado y también poco sostenible, pero, gracias a la innovación y el I+D, todo esto está cambiando.



El arquitecto asturiano y CEO de la empresa Room2030, Sergio Baragaño, está implantando en nuestro país un concepto innovador a través de la construcción modular. Más que una startup, su empresa Room2030 es un laboratorio de ideas en los que constantemente están pensando nuevas aplicaciones de la arquitectura modular a nuestro día a día. "Hacemos viviendas unifamiliares porque hay mucha demanda, pero estamos ya escalando altura, vamos a hacer nuestro primer edificio de seis alturas, que será uno de los más altos de España hecho con este concepto de arquitectura modular", aseguró Baragaño.



Una de las principales características de este tipo de edificaciones es que proporciona eficiencia, habitabilidad a un precio muy accesible y tarda muy poco tiempo en construirse. "Es un producto que se hace en fábrica, con lo cual esto implica un control de calidad más exhaustivo, además es un sistema mucho más sostenible ya que no hay usos de agua, es fabricación seca, y no generamos prácticamente residuos", explicó Sergio Baragaño. Además, está el concepto del tiempo y que el precio es cerrado, es decir, no habrá sobrecostes o aplazamientos. En este sentido, el arquitecto cuenta que la media de tiempo de una construcción de una casa unifamiliar modular está "en torno a doce semanas".



El mayor reto de Room2030 es intentar entrar en el catálogo de alternativas de vivienda en España. Los compradores españoles son muy rígidos y conservadores con esto y confían muy poco en soluciones que no pasen por el hormigón y el ladrillo. En este sentido, Sergio Baragaño, reconoce esa rigidez pero recalca que, según su experiencia, "hay un punto de inflexión en esto. La falta de mano de obra o la incertidumbre del precio y los plazos es lo que hace que la gente esté viniendo a nosotros cuando buscan crear su hogar".

Según comentan desde Room2030, la mayoría de sus clientes son extranjeros o "expatriados que regresan y que conocen el valor de la construcción industrializada frente a la tradicional".



El proceso de fabricación y de montaje de estas viviendas modulares está basado en el modelo de producción que se hace a partir de los estándares de la automoción o de la aeronáutica. Al mismo tiempo, todo se hace pensando en la sostenibilidad y la eficiencia energética. Las casas están muy bien aisladas, con estándares prácticamente de vivienda pasiva. "Son viviendas muy herméticas y luego trabajamos con sistemas verdes, como la aerotermia combinada con placas solares. Incluimos siempre ese tipo de soluciones que van un poco en pro del ahorro energético y del consumo del agua", comentó el CEO de la empresa.



Pero no sólo es un tema de eficiencia y sostenibilidad de la vivienda dentro del hábitat, sino también fuera. El implantar un sistema de construcción modular reduce al máximo la contaminación que puede generar un proceso de construcción. La maquinaria pesada que se necesita para hacer una casa es muy invasiva sobre el terreno, al mismo tiempo que también produce emisiones de gases de efecto invernadero al llevar, en muchos casos, motores de combustión. El mero hecho de estar, por ejemplo, un año y medio entrando y saliendo camiones del terreno genera un enorme impacto sobre el lugar y el vecindario y con este nuevo concepto ese impacto quedaría prácticamente reducido a cero.



Esta startup tiene ahora puesto el foco en la fabricación. Conseguir un modelo de fábrica de proximidad en el que construir en cualquier parte del mundo. Es decir, establecer pequeños acuerdos con factorías que reduzcan los desplazamientos.