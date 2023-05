Así funciona Desokupa: esto es lo que cobra el polémico negocio español para recuperar viviendas ocupadas

Previsiblemente esta semana la ley de vivienda será aprobada definitivamente, pese a que llega cargada de polémica. Y es que, entre otras, la nueva normativa pone barreras al procedimiento de desalojar a los okupas y ralentiza el proceso de devolución de las viviendas a sus propietarios. Es en este escenario que una empresa española que recupera viviendas ocupadas empieza a sonar más que nunca, pese a las polémicas que arrastra desde su creación por su "violenta" forma de actuar.

"Desde que empezamos en 2016 hemos llevado a cabo más de 7.600 desokupaciones con éxito. Somos la única empresa del sector recomendada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado", describe Daniel Esteve en la página web de su negocio Desokupa.

Según explica la compañía en su plataforma, se trata de una empresa "especialista" en recuperar inmuebles mediante la "mediación" con okupas, inquilinos, precarios, comunidades de vecinos, pisos compartidos, entre otros.

Su crecimiento en sus siete años de vida hizo que se expanda más allá de las fronteras de Barcelona, ciudad donde se originó el negocio de Esteve.

Actualmente operan en toda la península, incluido Baleares y Canarias, pero, además, ya hacen desalojos en otros países. Cuentan con un departamento jurídico, el cual, argumentan, "se encarga de garantizar que las actuaciones cumplan con la legalidad".

De la fuerza a la "mediación"

"Desokupa. Empresa especializada en desempleos de pisos ocupados a la fuerza y sin contrato de alquiler, métodos legales, en menos de 72h recuperamos la vivienda, a toda la península. Eficacia en más del 90% de los casos", anunciaba la compañía en sus primeros años de vida en el portal milanuncios.com, mientras recibían un centenar de peticiones diarias en un ambiente de desokupación "legal" por ese entonces.

Sin embargo, años más tarde su gestión o "modelo de negocio" entró al debate por su violenta forma de actuar y por la aplicación de políticas de protección de algunos sectores políticos a los okupas.

Actualmente, la empresa de desalojo señala en su plataforma que analiza cada caso en particular y personaliza una actuación específica para cada caso. "Somos expertos en mediación. El protocolo a seguir siempre es a medida y se decide por consenso de los distintos expertos, dentro de la más rigurosa legalidad", declaran.

Protocolo de acción

Según argumentó Esteve en una entrevista a Idealista, no siempre funcionan sus operaciones con el control de acceso. "Se media con el okupa, pero siempre vamos un paso más allá. Si es una familia con niños, que de verdad necesita un sitio donde vivir, se les ayuda, pero también puede ser una familia que está bajo las órdenes de una mafia y en ese caso, no tenemos reparo", aseguró Esteve. "La persona que okupa por necesidad te dice que necesita un alquiler social. La que opera bajo el mando de una mafia te dice que por 10.000 euros se va", agregó.

Precio y plazos por desalojo

Según confesó Esteve en la entrevista, Desokupa actúa a partir de los 3.000 euros. "Son precios a medida y en él se incluye el procedimiento civil con abogado y procurador". La compañía no garantiza el éxito, "porque aunque tengamos un 93% de eficacia, hay situaciones que son imposibles".

En cuanto a los plazos, explicó que dependen de cada caso. "Yo he hecho desokupaciones que he tardado dos minutos de reloj y otras una semana. No hay un máximo ni un mínimo estipulado, si bien nueve de cada diez casos acaban en éxito antes de una semana", sentenció al portal inmobiliario.