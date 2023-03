José María García (CAM): "Habría que derogar la Ley de Vivienda inmediatamente en el caso de que se llegara a aprobar"

La vivienda asequible un reto en el entorno actual y parece que la colaboración público privada es la única forma para que se construya. Sin embargo, la incertidumbre y la inseguridad jurídica que sobrevuela la Ley de Vivienda puede poner en riesgo las inversiones en este mercado. Así lo han dejado ver algunos expertos del sector en III Observatorio de la Vivienda organizado por elEconomista y Century21. "La Ley de Vivienda no es necesaria tal cual está concebida", señala José María García, Viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, ya que lo que hay que hacer "es estimular la oferta desde un plano de generación de seguridad jurídica", por lo que la norma tal y como está planteada "va a desincentivar la inversión y, además, no va a resolver el problema de acceso a la vivienda".

El informe del Consejo General del Poder Judicial reflejaba que en su proyecto la norma es potencialmente anticonstitucional, porque invadía las competencias autonómicas. "La Comunidad de Madrid, ya ha sido muy clara, no aplicaría en ningún caso la declaración del mercado tensionado, porque sería intervenir el mercado de alquiler y provocar ese efecto que hemos visto en Berlín, en París, en San Francisco, donde se ha visto clarísimamente que la intervención del mercado de alquiler ha deteriorado el parque de viviendas", apunta García. De hecho, en el caso de que se llegara a aprobar, desde el punto de vista político, el representante de la CAM apunta que "lo que habría que hacer es derogarla inmediatamente, porque solo el anuncio de la ley ya provoca esos efectos perversos. Si estuviera en vigor, no aplicarla y recurrirla ante el constitucional, porque hace daño al sector inmobiliario y no da respuestas en el acceso a la vivienda, que es lo que necesitan las familias", concluye García. Por ello, desde la región apuestan por generar" experiencias positivas como el Plan VIVE", para fomentar el acceso a la vivienda.

Más allá del control de precios, Francisco Pérez, CEO de Culmia, muestra una preocupación adicional ante la Ley de Vivienda en que se quiera modificar la actualización de precios de los alquileres, en lugar de con el IPC con el índice de competitividad topado a tres puntos. "Esto es una de las cosas que ha salido, es verdad que posiblemente no sea la posición oficial de todo el gobierno, pero sí de algunos de los que hoy dan soporte parlamentario y están insistiendo mucho", apunta el CEO de Culmia, quien añade que "para mí esto sería un drama en el mercado".

En un país que tiene un déficit de vivienda al alquiler, el experto llama a fomentar este mercado. "En España hay 13 ciudades que tienen precios de alquiler por encima de 10 euros. Ahí es donde habría que hacer las políticas fuertes de vivienda asequible y fomentar el alquiler porque son las ciudades que siguen atrayendo población", finaliza Pérez.