Este es el nuevo plan de Neinor para dejar de cotizar con descuento

"Vamos a darle la vuelta a la compañía". Así de claro lo tiene Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor Homes, que acaba de aprobar un nuevo plan estratégico hasta 2027 con el principal objetivo de que la promotora deje de cotizar con descuento respecto al valor de sus activos.

para ello Neinor ha diseñado una nueva estrategia de crecimiento basada en dos pilares claros: la apuesta por el accionista con un programa de dividendos de 600 millones y la alianza con socios para llevar a cabo una inversión de 1.000 millones. Con esto "queremos romper la tendencia actual, darle la vuelta a la compañía y dejar de cotizar con un descuento del 45% sobre el valor de nuestros activos", explica Borja García-Egotxeaga, CEO de Neinor.

Concretamente, la inmobiliaria ha aprobado por unanimidad un plan estratégico que prevé la distribución de un programa de dividendos de 600 millones, de los cuales, 200 se van a distribuir en 2023 duplicando la cifra de un año antes (ver gráfico).

Pese a la fortaleza que está demostrando en los últimos años el sector residencial en España y a que Neinor ha "sobre cumplido con los objetivos marcados en su plan de negocio desde 2019", los mercados de capitales "siguen sin reflejar correctamente la ejecución y los sólidos fundamentales del sector".

Así, Neinor ha entregado desde 2019 un 11% de las viviendas previstas, alcanzando las 8.671 unidades. Asimismo, ha generado 518 millones de euros en Ebitda (un 15% más) y ha obtenido 344 millones de euros en beneficio neto (un 23% por encima de su objetivo), "lo que le ha convertido en la promotora en España más rentable", asegura la inmobiliaria.

"Todo es perfecto, pero no logramos reflejar esto en la acción y con el nuevo plan hasta 2027 esto va a cambiar", apunta el directivo, que asegura que hay un "enorme apetito por invertir en inmobiliario en España, pero no a través de la acción, por eso les vamos a ofrecer a partir de ahora la opción de coinvertir con una TIR del 15%, que es con la que nosotros trabajamos".

Concretamente, Neinor invertirá en estos años 500 millones, de los cuales 100 irán destinados a nuevos vehículos de coinversión y los otros 400 millones se destinarán a compras de suelo para la cartera de la compañía. La promotora alcanzará participaciones de entre el 10-20% en estos nuevos vehículos y además actuará como gestor durante todo el proceso, lo que "nos dará un mayor retorno y mejorará nuestro ROE", explica el CEO, que apunta que en cinco años Neinor tendrá un banco de suelo resultante de 17.000 unidades (frente a las 15.000 actuales) de las que 9.500 serán de la promotora y otras 7.500 a través de vehículos.

El gran apetito por parte de los fondos se encuentra ahora "en el build to sell y de hecho estamos ya trabajando en varios acuerdos que nos pueden llevar a inversiones de 400 millones en los próximos dos años con un volumen de viviendas de entre 3.000 y 5.000 unidades", concreta García-Egotxeaga.

"No vamos a vender a descuento en el alquiler"

Por otro lado, Neinor aspira a entrar en el segmento del senior living. "Un producto diseñado para personas de entre 65-75 años con contratos de 8 a 10 años y que aspiramos a gestionar desde Renta Garantizada", apunta el directivo.

La otra pata de inversión será el Build to Rent (alquiler) si bien, "este mercado está bastante parado ahora". "Nosotros seguimos trabajando en cristalizar el valor de nuestra cartera de alquiler y no vamos a vender a descuento", asegura el directivo. Así, pese a que no es el momento de cerrar una gran venta, sí que hay "apetito por proyectos suelos y en eso estamos trabajando". De hecho, Neinor está ultimando "tres operaciones que suman unas 400 unidades de alquiler". Una de ellas fue avanzada por este medio y se trata de la venta de un proyecto a DeA Capital y Harrison Street.

El nuevo plan de crecimiento de la compañía fue bien recibido por el mercado, ya que la promotora cerró la sesión de ayer con un alza del 3,15% hasta alcanzar los 8,84 euros por acción. El resto del sector cerró con un alza por debajo del 0,5%.