Castilla y León facilita el acceso de los jóvenes a la vivienda con avales para que apenas tengan que pagar entrada

Los menores de 36 años de Castilla y León podrán acceder a una hipoteca desembolsando como entrada el 2,5 por ciento del precio total de la vivienda y no del 20 por ciento como exigen las entidades financieras, ya que la Junta facilitará avales por el 17,5 por ciento de esa cuantía.

Mañueco ha presentado hoy en Valladolid el Plan de Vivienda Joven 'Tuya', que facilitará el acceso a la vivienda para los jóvenes con el objetivo de ayudarles a emanciparse construyendo su futuro proyecto de vida en Castilla y León, hecho que redundará en una mayor fijación de la población, especialmente en el medio rural.

El presidente autonómico ha señalado que este ambicioso Plan está dirigido a los menores de 36 años y que supone una inversión superior a los 400 millones, por lo que beneficiará a más de 40.000 jóvenes hasta el 2026.

Mañueco ha explicado que el Plan de Vivienda Joven se asienta sobre cuatro grandes bloques. El primero está centrado en las ayudas a la compra de vivienda e incluye dos importantes ejes de acción.

El primero busca facilitar el acceso a la hipoteca. La Junta facilitará a los jóvenes la compra de cualquier vivienda libre de hasta 240.000 euros. El Gobierno autonómico avalará el 17,5 % del préstamo. Cuando un joven acude a una oficina bancaria a pedir una hipoteca, tiene que pagar un 20% de entrada. El banco le ofrece, como mucho, un préstamo del 80 %. Con el aval de la Junta, podrá conseguir el 97,5 % del préstamo, con sólo el 2,5 % de entrada. Como ejemplo, para comprar una casa de 240.000 euros necesitaría 48.000 euros para la entrada. Con el aval de la Junta, solo tendría que pagar 6.000 euros para la entrada. Es decir, los jóvenes necesitarían 42.000 euros menos.

El segundo eje de acción del este primer bloque de medidas, reducirá un 20% del precio de la compra de viviendas de promoción pública de la Junta en los pequeños municipios. El efecto de esta medida se estima que llegará a más de 500 viviendas que rondan los 100 metros cuadrados y que, costando 100.000 euros, supondrán un precio de compra de 80.000 y sin entrada.

Ayudas al alquiler

El segundo gran bloque del nuevo Plan de Vivienda Joven 'Tuya' anunciado por Alfonso Fernández Mañueco está destinado a las ayudas para el pago del alquiler. Contiene novedades como incrementar el importe de las ayudas, que subirá del 50 % actual hasta el 60 %, es decir, diez puntos más. Este incremento llegará hasta el 75 % si se residiese en un pequeño municipio o si se produjese una situación de vulnerabilidad sobrevenida con brusca reducción de ingresos.

Dentro de este segundo bloque, el presidente Mañueco ha anunciado la novedosa posibilidad de que el alquiler sea de una habitación y no sólo de la vivienda completa. Las condiciones fijadas al respecto son que la renta no supere 500 euros al mes en vivienda o 200 euros al mes en habitación, que sea la residencia habitual y que no se disponga de vivienda en propiedad.

Continuando con la trayectoria de los últimos años, Alfonso Fernández Mañueco ha señalado que el Ejecutivo autonómico garantizará el pago de las ayudas para el pago del alquiler a todos los solicitantes que cumplan con los requisitos exigidos en la convocatoria.

Más parque público

El tercer gran bloque de medidas está centrado en incrementar el parque público con 2.300 nuevas viviendas, tanto para la venta como para el alquiler. El nuevo Plan prevé al respecto distintas modalidades. Por ejemplo, la construcción de más de 1.000 viviendas colaborativas o cohousing con 60 metros cuadrados además de zonas comunes de lavandería, aparcamiento y zonas de ocio. Su alquiler rondará los 350 euros mensuales y serán de alta eficiencia energética, lo que reducirá costes en las facturas energéticas. Otro ejemplo es la rehabilitación de más de 130 inmuebles públicos deshabitados o de antiguas viviendas de camineros, especialmente en el medio rural, donde los jóvenes tendrán prioridad como inquilinos con un precio asequible. La adquisición directa de viviendas, a la SAREB o a otros particulares, también será facilitada para incrementar nuestro parque público de alquiler. El presidente Mañueco ha señalado que la Junta quiere adquirir más de 150 viviendas en estos 4 años.

El cuarto gran bloque de medidas son los beneficios fiscales por adquisición, rehabilitación y alquiler de vivienda habitual en el medio rural. Estos beneficios suponen la práctica eliminación del impuesto de transmisiones, así como distintas deducciones en el IRPF y tipos reducidos en el impuesto de actos jurídicos documentados en varios supuestos.

Por ejemplo, ha señalado Alfonso Fernández Mañueco, un joven que compre una vivienda de segunda mano en el mundo rural por 150.000 euros pagará por el impuesto de transmisiones 15 euros. En otras Comunidades con tipos más altos, pagará 15.000 euros, es decir, en Castilla y León pagará mil veces menos que en otras. Además, podrá deducirse hasta 1.500 euros anuales en su declaración de la renta.