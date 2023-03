Las ciudades Erasmus con el alquiler más barato para sacar un mayor partido a la beca: Cagliari, Katowice y Perugia

Este mes se hace oficial la concesión de las becas Erasmus+ para el próximo curso, y muchos estudiantes universitarios conocerán el destino europeo a partir de septiembre. Tras los años de pandemia de la COVID y de restricciones que pusieron freno tanto a las llegadas como a las salidas de estudiantes, la movilidad universitaria recupera este año la normalidad.

Concretamente, según la plataforma de alquileres de media y larga duración Spotahome, con gran experiencia en el movimiento de estudiantes en 28 países, se han incrementado un 27,5% el número de alquileres Erasmus con respecto al año pasado. De hecho, la compañía ha alquilado sólo en España más de 5 mil Erasmus en 2022.

Los precios del alquiler Erasmus suben un 8% de media

En esta nueva etapa del programa Erasmus+ (2021-2027) y como respuesta al encarecimiento de los precios, se ha concedido un aumento del presupuesto de becas para los próximos 7 años, con una dotación general indicativa de más de 26.000 millones de euros.

Sin embargo, la cuantía que reciben los estudiantes -en torno a los 400€- sólo les financia parcialmente su estancia en el destino y deben asumir importantes gastos para su mantenimiento. Uno de los principales es el alojamiento que ha subido sus precios de forma generalizada en torno a un 8%, según los datos registrados por Spotahome.

"No todos los países de Europa disfrutan de un mismo nivel de vida, por lo que elegir una universidad u otra para el intercambio de estudios en el extranjero influirá de manera evidente en el presupuesto que se necesite. Para su residencia, los estudiantes pueden elegir distintas opciones de alojamiento, aquí la opción de los pisos compartidos es la más económica, hay más variedad y cada vez los estudiantes los eligen para conectar más con la ciudad de destino. Y es que una habitación en un piso compartido puede salir un 60% más barato que otras opciones. En cualquier caso, la demanda de pisos supera con creces a la oferta. En Spotahome los inquilinos de media reservan entre 1 y 3 meses antes de entrar en la propiedad, esto hace que prácticamente todos los pisos, habitaciones y residencias que se publican estén alquilados antes de que el inquilino anterior se haya siquiera marchado, maximizando la ocupación y por tanto la rentabilidad en este tipo de alojamientos" afirma Eduardo Garbayo, Head of Business and Operations de Sportahome

Los alquileres de habitaciones se han convertido en una de las más principales tipologías de pisos solicitados por los inquilinos, especialmente ahora que la actual coyuntura de subida de precios de la vida en general hace que los estudiantes -y sus familias- tengan que decidir muy bien cómo hacer frente a estos gastos.

Ránking de destinos Erasmus+ según el precio del alquiler

Según datos de la compañía, las tres ciudades europeas de Erasmus con el alquiler por habitación más barato son la italiana Cagliari (156€/mes de media), la polaca Katowice (210€/mes de media) y la también italiana Perugia (250€/mes de media).

En el extremo contrario se sitúan Dublín (946€/mes de media), Londres (967€/mes de media) y Múnich (1.038€/mes de media) como las ciudades más caras para alquilar una habitación.

"El tipo de piso para compartir más demandado son pisos de 3 a 4 dormitorios, con áreas comunes grandes y en el centro de la ciudad", afirman desde la compañía.

