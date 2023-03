Crece la demanda de viviendass de lujo gracias a extranejeros de la 'Golden Visa'

La subida de los tipos de interés al 3% ha representado un notable encarecimiento de las hipotecas. Sin embargo, las ventas de inmuebles no han parado de crecer y en 2022 se registraron cifras de récord, principalmente en la vivienda de lujo. Esto se debe a que un gran porcentaje de compradores son extranjeros que no necesitan hipoteca, por lo que no se han visto afectados por esta medida, aunque sí han encontrado en las operaciones inmobiliarias una oportunidad de inversión.

La Golden Visa es una excelente oportunidad para atraer a inversores extranjeros y fomentar el crecimiento económico en el país. Este es un programa que ofrece una serie de beneficios a aquellos ciudadanos extranjeros que realicen una inversión en la economía del país. Esta inversión puede ser en forma de adquisición de un bien inmueble por el valor de al menos 500.000 euros, también por medio de la inversión de dos millones de euros en títulos de deuda pública española, de un millón de euros en acciones o participaciones sociales de sociedades de capital españolas, de un millón de euros en fondos de inversión, así como un millón de euros en depósitos bancarios en entidades financieras españolas.

Además, los inversores extracomunitarios pueden optar por la residencia en España por dos años, prorrogables a cinco, y posteriormente solicitar la nacionalidad española por residencia con la salvedad de haber cumplido los requisitos previos para este último trámite.

Este programa Golden Visa impulsa el mercado inmobiliario y fomenta la creación de empleo, las oportunidades de negocio en España, lo que contribuye significativamente al crecimiento económico del país.

La consultoría jurídica IDBO Consultants estudia de manera personalizada cada caso, acompañando a los solicitantes en la gestión que mayormente se encuadre en su perfil, dentro de estos trámites podremos encontrar las siguientes solicitudes: autorizaciones de estancias y prórrogas, residencias temporales no lucrativas o por reagrupación familiar, por prácticas o visados para personal altamente cualificado; pudiendo, incluso, actuar como representante en la prestación de solicitudes, documentación, notificaciones o resoluciones.

La experta jurídica en extranjería, Julia Alejandra Guzmán Serrano, explica: El programa Golden Visa es una excelente opción que les permite a los inversionistas extranjeros obtener la residencia, tanto para ellos como para sus familias, lo que les brindara la oportunidad de residir y trabajar de forma segura. En estos días, es importante tomar medidas para garantizar la seguridad y estabilidad. Dicha seguridad se puede encontrar en España, país que es considerado como uno de los más seguros a nivel mundial y europeo, con un clima empresarial muy favorable para inversores extranjeros, ya que la economía española es diversificada y pose una infraestructura sólida.

Asimismo, la obtención de la residencia en España mediante el programa Golden Visa puede considerarse como un primer paso para la obtención de la nacionalidad española, ya que esta residencia permite al extranjero residir de forma legal en España y su residencia continuada beneficia la posterior solicitud de la nacionalidad por residencia.

En resumen, la "Golden Visa" es una herramienta valiosa para atraer inversores extranjeros y fomentar el crecimiento económico en España, y puede ser una excelente opción para aquellos que buscan establecerse en el país, pero sobre todo para los que buscan vivir de forma segura".

Las ventajas y trámites para solicitar una Golden Visa

La Golden Visa únicamente requiere viajar a España una vez al año, preferiblemente por un tiempo mínimo de una semana. Además, con este permiso de residencia, los extranjeros pueden desplazarse con total libertad dentro del Espacio Schengen, a la que pertenecen la mayoría de países de la Unión Europea. El período máximo desde el análisis hasta la resolución es de seis meses y no es necesario que se tramite de forma física en España. Una vez obtenido este permiso, se pueden rentabilizar y revalorizar los activos, incluso mediante el arrendamiento del inmueble.

Entre los requisitos para su solicitud, se encuentran:

- No ser ciudadano de un país miembro de la Unión Europea

- Ser mayor de 18 años

- Carecer de antecedentes penales en los últimos cinco años, tanto en España como en el país de origen

- Disponer de seguro médico público o privado

- Demostración de medios económicos suficientes para el mantenimiento de inversores y familiares, en caso de solicitarlo para estos últimos

- Realizar una inversión en España en compra de bienes inmuebles, en la adquisición de acciones o participaciones de empresas españolas; o en la compra o posesión de deuda pública española