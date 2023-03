Paloma Martín (CAM): "Destinaremos 65 millones de los Fondos Europeos para vivienda asequible"

Faltan cuatro meses para las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y la Comunidad de Madrid ha presentado hasta 37 iniciativas ya empezadas, de cara a la próxima legislatura, en materia de vivienda que se centran en aumentar el parque residencial, sobre todo en oferta de alquiler social y asequible. Paloma Martín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, lo tiene muy claro y van a redoblar la apuesta en la Comunidad de Madrid para facilitar el acceso a la vivienda, fundamentalmente a los más jóvenes.

¿Cuál es la estrategia en materia de vivienda que presentará la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones?

Va a estar centrada en aumentar el parque residencial sobre todo para los jóvenes. El Gobierno autonómico trabaja en tres grandes retos: seguir impulsando la oferta con el fin de consolidar a la región como territorio atractivo que ofrezca seguridad al inversor. Facilitar a los jóvenes el acceso a un hogar, tanto en compra como en alquiler, y lograr una verdadera transformación urbana en las ciudades a través de la rehabilitación.

"Vamos a poner en el mercado suelo público y consolidaremos incentivos fiscales al alquiler y la compra"

¿Cómo van a facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes?

Vamos a poner en el mercado suelo público. Impulsaremos los nuevos desarrollos urbanísticos y consolidaremos incentivos fiscales al alquiler y compra. Son medidas eficaces que dan respuesta efectiva a la demanda de vivienda que tiene la Comunidad de Madrid por su gran atractivo para vivir. Esta estrategia incluye medidas de aplicación inmediata y otras a medio y largo plazo.

¿Cómo se va a poner más suelo público?

Durante la próxima legislatura, prevemos destinar 65 millones de euros procedentes de los Fondos Europeos Next Generation para promover la construcción de viviendas en alquiler asequible sobre terrenos de titularidad pública a través de la colaboración público-privada. Se calcula la construcción de 1.600 nuevas viviendas en 12 parcelas, ubicadas en nueve municipios de la Comunidad.

El Gobierno de la región lanzó el Plan Vive en octubre de 2020, con la ambición de construir 25.000 viviendas hasta 2028, 15.000 de ellas durante la primera legislatura. Pero, no se han cumplido estos objetivos.

En total, la Comunidad de Madrid ha licitado 6.600 viviendas, de las que 3.000 están ya en construcción y varios centenares de ellas se entregarán antes de que acabe el año. Para activar nuevas fases del Plan Vive dependemos de los planeamientos urbanísticos y hay municipios donde tienen suelo, pero no han terminado los desarrollos. Además de estas viviendas hay que sumar otros 1.700 pisos que tiene en marcha la Agencia de Vivienda Social (AVS) en diferentes fases. Desde el inicio de la legislatura se han entregado 1.300 casas a través de esta entidad.

"No vamos a establecer zonas de alquiler tensionado, siempre y cuando dejen en manos de las comunidades su declaración"

¿Qué piensa de la nueva Ley de Vivienda?

La Ley de vivienda no se ha aprobado aún y ya es un fracaso porque el modelo ya ha demostrado que produce unos efectos perversos en el mercado y atenta contra las competencias autonómicas. Es una ley que va a intervenir el mercado y lo que genera es una reducción de la oferta y como la demanda se mantiene constante el precio se dispara. Si el Gobierno aprueba en el Congreso de los Diputados la nueva Ley de Vivienda, la Comunidad de Madrid cumplirá con la ley, pero no llevaremos a cabo aquellas medidas que queden en nuestra mano y elaboraremos un recurso de inconstitucionalidad. En la Comunidad de Madrid no vamos a establecer zonas de alquiler tensionado, siempre y cuando dejen en manos de las comunidades su declaración.

¿La Ley Ómnibus ha solucionado el problema del suelo o hubiera sido más sencillo hacer una nueva Ley del suelo?

La aprobación en diciembre de la Ley Ómnibus ha resuelto problemas urbanísticos y ha abierto grandes posibilidades para que los ayuntamientos, por ejemplo, construyan vivienda pública destinada al alquiler en parcelas dotacionales vacantes. Pero, el Ejecutivo madrileño ultima una nueva Ley de Suelo que aporte mayor libertad, flexibilidad y agilidad para seguir atrayendo inversión a la región y continuar siendo el motor económico del país, siempre en sintonía con el cuidado del medio ambiente.

¿Cuánto se ha ahorrado la Comunidad de Madrid con modificaciones urbanísticas?

Construir una vivienda desde que ya se tiene a disposición el suelo son 40 meses y los expertos nos dicen que 20 meses son de construcción y los otros 20 de tramitación administrativa. La sustitución de licencias por declaración responsable ha hecho que se reduzcan los plazos a la mitad. En dos años con el conjunto de modificaciones urbanísticas llevadas a cabo, hemos ahorrado 200 millones de euros.

¿Es necesaria la colaboración público-privada para construir vivienda asequible?

Es clave. De hecho, cuando vemos los datos de vivienda de alquiler asequible el 80% es de iniciativa privada. El mejor exponente de esa colaboración es el Plan Vive, suelo de la Comunidad de Madrid que se ha puesto a disposición de los operadores en régimen de concesión y las viviendas salen con precios un 40% por debajo del precio del mercado. En los últimos tres años se han levantado en España 25.000 viviendas asequibles y de éstas, 14.000 viviendas se han hecho en la Comunidad de Madrid, luego el 56% de la vivienda con algún régimen de protección en España se construye en la Comunidad de Madrid. También, tenemos sobre la mesa la modificación de la normativa de vivienda protegida, para estimular la construcción de edificios residenciales más eficientes energéticamente sobre suelo destinado a la construcción VPO para venta como para alquiler.

"A lo largo de los próximos tres años se van a levantar en Madrid 35.700 viviendas, sobre todo en los desarrollos del sureste"

¿Cuánto suelo se va a poner en gestión?

A lo largo de los tres próximos años se van a levantar en Madrid más 35.700 viviendas, fundamentalmente en los desarrollos del sureste, pero también en otras localizaciones como Majadahonda, Arganda, etc., y esto es una buena señal porque cuando desde la administración se impulsan los desarrollos urbanísticos la oferta de vivienda crece. Hemos tenido la experiencia del Gobierno de Carmena que se paralizaron los desarrollos urbanísticos y eso se tradujo en un incremento del precio de la vivienda de alquiler en Madrid del 37%.

¿Qué medidas van a tomar para incentivar el alquiler?

Este año comenzará la tramitación de los planes Solución Joven, Alquiler con Opción a Compra, Ascensores y Rejuvenece Madrid para ayudar a los jóvenes a la compra y alquiler de casas y la rehabilitación de pisos vacíos y en mal estado. También se incluye la continuidad del programa pionero Mi Primera Vivienda que facilita la concesión de hasta el 95% de las hipotecas a los jóvenes menores de 35 años de su primer hogar.

"El Plan Solución Joven movilizará suelo público para poner a disposición de los menores de 35 años unos 1.200 nuevos pisos industrializados"

¿Qué ofrece el plan Solución Joven?

El Plan Solución Joven movilizará suelo público para poner a disposición de los menores de 35 años unos 1.200 nuevos pisos industrializados, de 70 metros, de uno y dos dormitorios, y con un alquiler mensual inferior a 600 euros. Estarán situados en Alcorcón, Ciempozuelos, Colmenar Viejo, Navalcarnero y Torrejón de la Calzada.

Y ¿el plan alquiler con opción a compra?

Este plan permitirá también a los menores de 35 años tener un arrendamiento asequible por 10 años y, transcurrido ese periodo, contar con la opción de adquirirlo descontando las cantidades ya abonadas mensualmente. Y si deciden comprarlo, no podrán venderlo en posteriores transmisiones a precio de mercado hasta que no pasen 20 años.

¿Estudiáis crear el mayor 'hub' de construcción industrializada?

Hemos incluido la edificación industrializada en todas las promociones del Plan Vive. Apostamos por transformar el modelo actual en busca de mayor eficiencia energética, ahorro de costes y tiempo, mayor tecnificación, menores residuos, empleo de más calidad y seguro, y el salto a la digitalización del sector, y por ello se ha incluido en nuestra estrategia la creación del primer y mayor hub de construcción industrializada en España.