La subida de tipos deriva la demanda de vivienda hacia el alquiler

El escenario inflacionista, el endurecimiento de las condiciones de acceso a la financiación, la escasa oferta en el mercado del alquiler y la obsolescencia energética del parque de viviendas marcarán el comportamiento del sector residencial durante los próximos meses. Así se refleja en el Informe de Tendencias del sector inmobiliario relativo a 2023 realizado por el departamentos de Research de Gesvalt.

Según el informe, el volumen de compraventas de viviendas experimentará un ajuste en torno al 10%, debido a las distintas subidas de tipos de interés llevadas a cabo por el BCE y por la pérdida de poder adquisitivo de las familias. Esta situación, en la que además estiman una desaceleración en el incremento en los precios e incluso ligeras caídas en los compases finales del año, también implicará un desplazamiento de la demanda hacia el mercado del alquiler.

El volumen de compraventa se ajustará un 10%

Sin embargo, los expertos de Gesvalt alertan de que se podría producir un descenso de la oferta de viviendas en este segmento, debido a las reticencias de los propietarios particulares a poner sus casas en el mercado tras el anuncio de que el tope al 2% en las subidas interanuales de las rentas se van a mantener durante todo 2023. En este sentido, los expertos destacan la importancia del Build to Rent, cuya inversión ha ido creciendo en los últimos ejercicios hasta representar más del 50% de lo invertido en residencial en 2022. En cualquier caso, "tanto la subida de tipos como el tope al alquiler podrían llegar a frenar la evolución de este segmento, ya que afectan de manera directa a la rentabilidad del mismo", apuntan.

Desde Gesvalt, destacan que entre los retos del residencial este año sigue estando facilitar el acceso a la vivienda asequible a gran parte de la demanda, especialmente a los jóvenes. Los fondos de inversión comienzan a apreciar la vivienda asequible "como una oportunidad con una rentabilidad estable, una demanda sostenida y un retorno que no solo abarca lo económico sino también lo social", indica el informe.

Será el ejercicio de la rehabilitación y la adecuación de edificios residenciales

Por otro lado, este año será el de la rehabilitación y adecuación de edificios. Su vinculación a criterios de sostenibilidad provocará que muchos profesionales necesiten adaptarse a estos "nuevos" estándares, ya que observaremos importantes cambios tanto en los trabajos de ejecución tradicionales como en los materiales empleados en las reformas y rehabilitaciones.

Otros segmentos

En el caso del sector retail, el año pasado se invirtió una tendencia que llevaba invariable más de una década, siendo el primer periodo en el que la venta física (13%) creció por encima del ecommerce (11%), en términos interanuales. Los expertos de Gesvalt apuntan a una nueva puesta en valor del comercio físico por parte de la sociedad y prevén que en los próximos ejercicios, "los incrementos de ambos canales evolucionen en paralelo, manifestando realmente la consecución de la omnicanalidad por parte del sector retail".

Esto se produce en un momento récord a nivel de inversión, ya que en 2022 se lograron 4.200 millones de euros. Del total, el 70% ha sido captada por el high street, prácticamente 10 veces más que en 2021; mientras que la inversión en supermercados supone un 15%, en centros comerciales un 10%, y en parques de medianas un 5%. Estas inversiones se realizaron, en su mayoría, con fondos propios debido al endurecimiento de la financiación y la subida de tipos. Los expertos de Gesvalt sostienen que "esta tendencia se mantenga, incrementándose los movimientos que no necesiten financiación, mientas que el resto estará en una posición de wait and see".

En el segmento de las oficinas, desde Gesvalt esperan un escenario estable, marcado por un incremento de la presencialidad, sin perder de vista los conceptos de flexibilidad y capacidad de adaptación de los espacios de trabajo. Así, el informe apunta el potencial incremento de las necesidades de superficie de las empresas, dada la línea ascendente de la presencialidad laboral, que aumentó en 2022 por encima del 50%.

La sostenibilidad será clave en el sector logístico será clave este año con las nuevas normativas legales. De este modo, desde Gesvalt señalan que el sector tendrá que invertir en avances tecnológicos como el machine learning o la automatización de procesos para cumplir con los requisitos normativos y mantener la competitividad. En esta línea, el mercado logístico requerirá cada vez más talento laboral especializado en aspectos tecnológicos, por lo que "la inteligencia artificial y la analítica de datos van a marcar cada vez más la línea de avance en el sector", refleja el estudio.