Rusvel busca inversores para lanzar al mercado 1.052 viviendas asequibles y protegidas

Grupo Rusvel ha presentado esta mañana los resultados del ejercicio 2022, el presupuesto para este año y su Plan Estratégico 2022-2026. Entre sus principales objetivos, la apuesta del grupo por el desarrollo de "proyectos maduros, propios y muy singulares en colaboración con pequeños y medianos inversores que nos permitan afrontar nuevas oportunidades de crecimiento, garantizadas gracias a los mecanismos de control, monitorización y gestión que tenemos implantados en la empresa", ha dicho Miguel Rus, presidente de la compañía. Grupo Rusvel ha facturado 60 millones de euros en el pasado ejercicio de 2022, con un ebitda del 3%. Cuenta ya con una cartera de negocio firmada y contratada para 2023 del 80% de la facturación prevista, que estima en un 25% superior a la del año pasado. Entre otras acciones, contempla su expansión en las comunidades de Extremadura y Murcia, además de Portugal., y prevé una facturación en torno a los 120 millones para 2026, con un ebitda medio del 4%.

La facturación actual se reparte entre Heliopol, filial dedicada a la construcción y obra pública, que representa el 40% y las filiales Marea y RGI, que operan en el sector del agua y de la promoción inmobiliaria, respectivamente, que suman el otro 60%.

En el sector inmobiliario, Rusvel cuenta con un total de 1.052 viviendas desarrolladas para lanzar de aquí al año 2026, de las que un 60% son vivienda asequible (vivienda libre a precio de VPO) y un 40% protegida. Esta línea de negocio está abierta a nuevos inversores, desde fondos de inversión a particulares, family office, etc. "Tenemos vocación de complementariedad en los negocios -ha asegurado el director general, José Luis del Río-, no de invertir en solitario. Más que diversificar, buscamos complementar y enriquecer nuestros negocios troncales y en desarrollo".

Rus ha explicado que la rentabilidad en vivienda asequible y protegida puede ser menor que en otras modalidades de negocio, pero a cambio ofrece "riesgo cero", pues hay una altísima demanda y la morosidad es "nula".

Desarrollar este tipo de promociones es difícil en ciudades como Sevilla y Málaga por la escasez de suelo, pero sí encuentra oportunidades en el primer y segundo anillo de las coronas metropolitanas.

Seguridad

Rusvel está creciendo actualmente al ritmo que le permite su equipo de gestión y control de proyectos, dado que los márgenes de negocio actuales en vivienda son muy reducidos, entre un 2 y un 3%, y la política de la empresa es conservadora, explican sus directivos. "Venimos creciendo de manera sostenida entre el 10% y el 15% anual -ha añadido el director general de la compañía, José Luis del Río- lo que evidencia nuestra forma prudente de trabajar y es, a su vez, una garantía para los inversores que ahora queremos incorporar a nuevos nichos de negocio"

Entre estas oportunidades hacia las que ahora se enfoca la estrategia del grupo destacan las relacionadas con el sector inmobiliario, el medio ambiente y los residuos. "Nuestra estrategia para 2023, año en el que prevemos una facturación de 80 millones de euros -ha dicho José Luis del Río- está enfocada a la captación de capital para afrontar oportunidades que exceden nuestra capacidad inversora, pero que reportan una rentabilidad asegurada a la vez que mejoran la competitividad del grupo"

Esta estrategia de Grupo Rusvel es posible, según ha explicado su director general, "gracias a un equipo humano muy profesionalizado y unos procedimientos de control muy avanzados. Nuestra empresa vale, lo que vale nuestro equipo. Sin gestión profesional y sin equipo, no hay negocio. Es más, si no tenemos equipo para afrontar un proyecto, no lo hacemos. Esto nos llevará a veces a rechazar algunas oportunidades. Pero ésta es nuestra forma de trabajar: de forma segura y controlada, y garantizando la rentabilidad al accionista. Crecer por crecer, sin control, no"

Esta política se extiende también al sector medioambiental, y especialmente a la obra hidráulica y los residuos, donde el grupo se ha consolidado a nivel nacional a través de Marea, una empresa filial que, según Del Río, "cuenta con una componente tecnológica muy avanzada, que la hace muy competitiva y única en determinadas áreas, como la gestión de lodos y otras actuaciones singulares".